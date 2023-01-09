Сфинкс-Морозко, «И ссора меж них закипела, и подняли бабы содом», дубайские кучера и проститутки

Дедушка Мороз бывает добрым, но порой являет свою изначальную хтоническую природу Фото: кадр из фильма

Дедушка Мороз бывает добрым, но порой являет свою изначальную хтоническую природу. В самом центре Москвы, на ул. Рождественка, Дед Мороз потребовал от прохожего рассказать ему стихотворение, тот не сумел, после чего дух зимы и холода побил его посохом, и путник, несведущий в поэзии, оказался в травмопункте.

Тут можно вспомнить Сфинкса, засевшего на перекрестке дорог близ Фив и загадывавшего прохожим загадки, а можно уже из близких времен - фильм «Морозко». Там дедушка подвергал героев испытаниям и неисправных пребольно охаживал посохом.

Принц и собачья миска

Хотя драчливость проявляли не только языческие божества, но и принцы крови.

Сыновья нынешнего английского короля Карла III, принцы Вильгельм (который Уильям) и Генрих (который Гарри), показали, как бывает, когда «Брат поднимает на брата преступную руку свою». Согласно книге младшего принца Генриха, имеющей на днях выйти в продажу, разъяренный старший брат «Схватил меня за воротник, сорвал галстук и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался». Прямо как «первых времен усобицы» в «Слове о полку Игореве».

Уильям и Гарри показали, как бывает, когда «Брат поднимает на брата преступную руку свою». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В мемуарах много несообразностей, главное то, что, согласно принцу Генриху, его постоянно били и унижали родственники, но он оставался верен своей супруге Меган Маркл. Книга воспоминаний называется «Запасной», но, если у нас задумают издать ее по-русски, правильнее было бы перевести титульный заголовок как «Фетюк» (простофиля, рохля - устар.).

Конгрессу США - труба?

Если принцы из дома Виндзоров воскрешают давние времена Плантагенетов, когда братоубийственные распри были в обычае, то при избрании главы палаты представителей конгресса США воскресла та же эпоха, но в разрезе не светской, а духовной власти. Новоизбранные конгрессмены никак не могли учинить выбор спикера, это удалось только с пятнадцатой попытки. Иные смеялись над конгрессменами, но официальный представитель госдепартамента Нед Прайс увидел в том иное: «Наши демократические институты за работой, демократия не всегда происходит без сложностей». Ибо мы, подчеркнул представитель, никогда не говорили, что «Демократия цельная или однородная в контексте ее работы».

Равно как никто не говорил, что папская курия (главный административный орган Святого престола и Ватикана и один из основных в католической церкви. - Ред.) цельная или однородная в контексте ее работы.

Еще в 1268 г. кардиналы, что твои конгрессмены, никак не могли избрать папу. Их заперли в соборе (отсюда термин «конклав», т. е. «под ключом», «под замком»), но и это не помогло. Тогда кардиналов посадили на хлеб и воду, а с собора сняли крышу, открыв князей церкви буйству стихий. Лишь после этого совершилось избрание нового понтифика.

Теперь можно и в США укрепить демократические институты дымом из трубы. Если спикера опять не избрали, из помещения, где взаперти заседает конгресс, идет черный дым перхлората калия, антрацена и серы, если же избрание наконец состоялось, идет белый дым от смеси бертолетовой соли, лактозы и канифоли. Что привлечет в Ватикан-на-Потомаке дополнительное число туристов.

Любой девиз за ваши деньги

В Дубае, столице Эмиратов, и так состоятельных туристов из России хоть отбавляй. Надо же им где-то греть кости и наслаждаться демократией. Но и там, согласно мудрым словам Неда Прайса, «Демократия не всегда происходит без сложностей».

Сладостный певец В. Ш. Меладзе, выступая на корпоративе, столкнулся с требованием украинствующих слушателей воззвать: «Слава Украине!», и певец немедля воззвал.

В России узнавшие об этом патриоты потребовали обречь Меладзе на вечное изгнание, на что певец возразил им в духе Сократа: «Не шумите, россияне».

А именно: «Да, я сказал «Слава Украине», в этом нет политики. Я артист, я работаю для людей. В Дубае я скажу «Слава Украине», а в Москве «Слава России». Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников, теряет свой хлеб. Я занимаюсь музыкой, а не политикой».

Или, как говорил адмирал Колчак, «Не трогайте артистов, кучеров и проституток - они служат любой власти».

Главное тут - не придавать словам кучера или проститутки большое значение. Хоть в случае с В. Ш. Меладзе, хоть в случае с миньоном А. Б. Пугачевой М. А. Галкиным (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иноагента), который в том же свободном Дубае возгласил: «Героям слава!» Надо будет - и «Зиг хайль!» скажет, чего уж.