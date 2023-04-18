«Макрон потерял связь с реальностью»: Возмущение и ненависть народа обрушились на президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон обратился к французам после подписания закона о пенсионной реформе, которое вызвало бурю негодования и протесты по всей стране. Президент Франции, похоже, решил не тушить пожар общественного недовольства, а ждать пока догорит само.

В телеобращении Макрон снова уверил публику в необходимости реформы, между делом, признав что народ ее не поддерживает. Однако закон принят и обжалованию не подлежит — президент переворачивает эту страницу. Ключ к умиротворению французов в Елисейском дворце видят в смене повестки, анонсируя борьбу за все хорошее против всего плохого, Дорожную карту пути в светлое будущее на следующей неделе должна представить премьер-министр Элизабет Борн.

Столь не к месту пустая и нудная речь Макрона вызвала недоумение у слушателей. Самый распространенный комментарий по итогам обращения: Макрон живет в вакууме и потерял связь с реальностью. По словам генсекретаря Всеобщей конфедерации труда Софи Бине, эта речь могла быть произнесена и искусственным интеллектом.

Французы встретили обращение президента оригинальной акцией. Тысячи людей по всей стране в момент выступления стучали в кастрюли на улицах, чтобы не слышать спикера, который не хочет услышать их. Ближе к ночи новая волна беспорядков захлестнула крупные города. По данным СМИ, 64% французов готовы продолжать акции протеста. Массовые демонстрации готовятся к 1 мая. Также в стране набирает популярность слоган «Нет пенсий — нет Олимпийских игр», грозящий сорвать один из главных имиджевых проектов президента. Летняя Олимпиада должна пройти в Париже в следующем году.

Макрон продолжает терять популярность, принимая на себя ответственность за пенсионную реформу. Он говорит, что не оглядывается на рейтинги, ведь этот срок для него последний. Но впереди еще 4 года, да и вряд ли столь амбициозный политик готов повесить галстук на гвоздь по окончании пятилетки, но пока его попытки сохранить лицо все менее убедительны.