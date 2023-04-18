Вундеркинд Алиса Теплякова судится с МГУ: Ее родители требовали публичных извинений и возвращения денег за обучение

Судиться с МГУ Алисе Тепляковой поможет мама

Иск был зарегистрирован Зюзинским районным судом Москвы.21 декабря 2022 года. Это следует из информации, размещенной на официальном портале судов общей юрисдикции г. Москвы mos-gorsud.ru.

Истцов – двое: Теплякова А. Е. и Теплякова Н. А. То есть 10-летняя Алиса и ее мама Наталия, которая совсем недавно родила восьмого ребенка — сына Сулеймана.

Ответчиков тоже двое: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» и Факультет психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова».

Содержание иска на судебном портале не отображается. Однако история самой юной студентки страны и ее незадачливой учебы в топовом вузе у всех на слуху.

В МГУ на психфак Алиса, напомним, поступила два года назад. На платное, так как на бюджет не хватило баллов ЕГЭ. Учиться не смогла. Папа требовал индивидуальный учебный план для дочери и свободное посещение, а для себя – допуск на все занятия и контроль за процессом обучения Алисы. И, главное, – хотел, чтобы его малышка прошла программу ускоренно — за два года вместо пяти. Скандалы начались в сентябре и не затихали все это время. Алиса практически не появлялась в вузе весь первый курс, завалила зимнюю сессию…

О намерении привлечь МГУ Евгений Тепляков не раз говорил, перечислял претензии в семейном блоге. Мол. не заметили способности Алисы, сорвали все договоренности, утвердили индивидуальный план обучения, не согласовав его с папой, сливали персональные данные несовершеннолетней и пр. Звучало также, что Тепляковы хотят публичных извинений и чтобы им вернули деньги, которые они заплатили за учебу Алисы (по прайсу, год стоит около 400 тысяч рублей). Что из этого попало в исковое заявление, не знаем.

На психфаке давно не дают комментариев по поводу вундеркинда. И об иске Тепляковых ни слова. С таким количеством пропусков и хвостов логичным было бы отчисление, но приказа на сайте нет. А на днях Евгений Тепляков вдруг написал в ЖЖ, что Алиса по сей день — студентка МГУ. Без какого-либо официального тому подтверждения.

«КП» ранее рассказывала об исках Тепляковых к частному университету «Синергия», куда Алиса дважды пыталась поступить, но ее не взяли из-за возраста. Суд признал правоту вуза. Теперь же Тепляковы – ответчики по иску ректора университета Артема Васильева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявление зарегистрировано на упомянутом судебном портале 9 января 2023 года.

А на поисковый запрос по ФИО Тепляковых портал выдал еще несколько тяжб. Из свежих (помимо МГУ и «Синергии») - иск мамы Алисы Наталии к некоему ООО «Регион». Категория дела – «О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ». 17 апреля состоялось предварительное заседание. Также обнаружились иски к Департаменту госимущества Москвы (2021 год), Отделу социальной защиты населения района Котловка г. Москвы, ГБУ Центр поддержки семьи и детства Зюзино ЮЗАО г. Москвы (2019-й).