Информационные войны

Технологии и бизнес

Двадцать первый век недаром называют веком информационных технологий. Развитие Интернета и социальных сетей привело к глубокой интеграции бизнеса и цифрового пространства. Сегодня трудно представить сферу деятельности, на которую не влияли бы интернет-технологии и соцсети. С одной стороны, это создает новые возможности, способствующие росту продаж и развитию бизнеса в целом.

С другой стороны, как никогда прежде бизнес испытывает на себе давление внешних информационных факторов. Одни способны буквально за считанные мгновения поднять репутацию бизнеса или уровень продаж, другие — с легкостью, буквально за секунды разрушить то, что создавалось годами. Сегодня информационные технологии превратились не только в инструмент продвижения товаров и брендов, но и стали мощным инструментом недобросовестной конкуренции.

Манипулирование сознанием потребителя

Как и любая технология, манипулирование общественным мнением происходит по определённой схеме. В неё включается вброс недостоверных фактов, смешанных с полуправдой или полностью основанных на лжи. Цель проста - дискредитация компании или продукта. Сеются сомнения в надежности компании или её мотивах, распространяются небылицы о страшных последствиях применения того или иного продукта. Следующий этап — тиражирование фейков, как правило с привлечением социальных медиа. Фальшивые отзывы якобы пострадавших, отсылки на мнение несуществующих экспертов и прочие инструменты искажения реальности.

В научных работах, посвященных вопросам управления репутацией, отмечается всё более возрастающее применение технологий намеренного управления мнением потребителей. По словам доцента кафедры массовых коммуникаций РУДН (г. Москва), Президента Международной Академии цифровых коммуникаций (DCIA) Андрея Яблонских, подобные атаки проводятся спланировано и волнообразно. В своём исследовании «Управление репутацией и манипулирование общественным мнением на примере долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной атаки на бизнес» он отмечает: «Основа любой информационной атаки – это манипулирование, а манипуляция – всегда игра на чувствах и эмоциях». Другими словами, потребителя пытаются ввести в заблуждение, обращаясь к эмоциям, а не здравому смыслу.

Страх как инструмент

Наиболее часто для воздействия на мнение потребителей используются такие сильные стимулы как страх или восторг, которые, как правило, не могут быть подтверждены фактами или пояснены рационально.

К примеру, А.В. Яблонских в своем анализе рассматривает информационные атаки на разные бренды, в том числе, на «Кагоцел». Эксперт рассказывает о серии информационных атак, где использовался информационный вброс о якобы существующем влиянии противовирусного препарата на репродуктивную функцию. Несмотря на всю абсурдность этого утверждения (все лекарственные средства в РФ проходят обязательные исследования по безопасности, в том числе и по части репродуктивной функции), а также обилие научных доказательств несостоятельности данного предположения, фейк был подхвачен и растиражирован в желтых СМИ и в социальных сетях. Компания дала целый ряд опровержений в СМИ первого эшелона, где ссылалась на проведенные исследования, и, тем не менее, тема продолжает тиражироваться.

Насколько эффективны оказываются такие нападения? Согласно подсчетам специалистов, на подобную атаку требуется порядка 90 млн. рублей. Стал бы кто-нибудь платить такие суммы, если бы это было неэффективно? Конечно, такие атаки проводятся только на лидеров рынка, на сильные бренды, чтобы атака позволила заработать гораздо больше.

Подобные дезинформационные кампании, к сожалению, часто достигают своей цели. Андрей Яблонских отмечает, что ситуация показательна тем, что при наличии всех рациональных аргументов, манипуляция работает, так как создает неадекватное восприятие действительности. Таким образом потребитель, введенный в заблуждение, лишает себя не только качественного продукта, но и склоняется к покупке товара, завоевавшего рынок с помощью нечестных манипуляций корпоративных менеджеров.

Вернуться в реальность

Как определить, действительно ли компания или продукт плохи сами по себе или их репутация была намеренно испорчена? Специалист в области массовых коммуникаций Андрей Яблонских отмечает несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание, чтобы распознать информационную атаку.

• Сведения представлены так, чтобы вызвать сильный эмоциональный отклик

• Материал (статья, видео) не просто информирует, а содержит призывы к действию

• Их невозможно проверить или первоисточник был намеренно искажен

• Ажиотаж искусственно (платно) поддерживается на протяжении определенного времени, ведь любая новость быстро выходит в тираж, и интерес к ней теряется.

В эпоху цифровых технологий невозможно избежать злоупотреблений в информационном пространстве, недобросовестной конкуренции и обилия фейковых новостей. Поэтому каждый должен уметь отличать информацию достойную доверия от попыток манипулирования. Это жизненно важный навык, помогающий сохранять объективность в принятии решений и не поддаваться на манипуляции недобросовестных предпринимателей.