Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 апреля 2023 9:40

Танкист объяснил, как военные ВСУ умудрились оторвать башню "Леопарду"

Подаренная Киеву бронетехника НАТО несет потери, не доехав до поля боя
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Подаренная Киеву бронетехника НАТО несет потери, не доехав до поля боя

Подаренная Киеву бронетехника НАТО несет потери, не доехав до поля боя

Фото: www.youtube.com

Этот позорный случай произошел на одном из полигонов Войска Польского, где проходят ускоренную подготовку украинские вояки (они должны попасть на поле боя к началу назначенному на конец весны «наступу»).

Офицер Войска Польского Петр Павелка рассказал о деталях этого трагикомичного эпизода. Один танк при спуске с холма на бешеной скорости врезался стволом пушки в башню другого и вырвал ее из корпуса. Эпичные фото того, что осталось от немецкого танка «Леопард» тут же разлетелись по миру.

Польский офицер признался, что не может вспомнить, чтобы где-либо ранее он наблюдал такое неумелое управление танком.

- У меня такое впечатление, что за рычагами управления «Леопардом» находился либо механик-водитель, первый раз залезший в боевую машину, либо обкуренный солдат, - так прокомментировал это ЧП командир российского танкового полка подполковник Денис Палин. - Это вам результат той самой «ускоренной подготовки» украинских танкистов. Это же самоубийцы! Как они собираются воевать с такими «спецами», не знаю. Мало того, что они сами себя еще до первого выстрела могут угробить, так еще ведь и дорогую технику курочат. А ведь «пострадал» не только тот «Леопард», которому башню снесли, но и тот, который бил в него пушкой. Даже если учитывать изношенность обеих поврежденных машин, то вкупе они все равно потянут не меньше, чем на $10 миллионов!

Другие наши танковые спецы в один голос говорят, что за несколько недель невозможно хорошо подготовить механика-водителя. А последствия этой самой «ускоренной подготовки» экипажей ВСУ очень скоро ощутят на поле боя. И последствия будут куда тяжелее, чем от аварии на польском полигоне.

Стоит напомнить, что именно «Леопарды» составляют основную часть танков НАТО, передаваемых ВСУ для весеннего «наступа».

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости