Подаренная Киеву бронетехника НАТО несет потери, не доехав до поля боя Фото: www.youtube.com

Этот позорный случай произошел на одном из полигонов Войска Польского, где проходят ускоренную подготовку украинские вояки (они должны попасть на поле боя к началу назначенному на конец весны «наступу»).

Офицер Войска Польского Петр Павелка рассказал о деталях этого трагикомичного эпизода. Один танк при спуске с холма на бешеной скорости врезался стволом пушки в башню другого и вырвал ее из корпуса. Эпичные фото того, что осталось от немецкого танка «Леопард» тут же разлетелись по миру.

Польский офицер признался, что не может вспомнить, чтобы где-либо ранее он наблюдал такое неумелое управление танком.

- У меня такое впечатление, что за рычагами управления «Леопардом» находился либо механик-водитель, первый раз залезший в боевую машину, либо обкуренный солдат, - так прокомментировал это ЧП командир российского танкового полка подполковник Денис Палин. - Это вам результат той самой «ускоренной подготовки» украинских танкистов. Это же самоубийцы! Как они собираются воевать с такими «спецами», не знаю. Мало того, что они сами себя еще до первого выстрела могут угробить, так еще ведь и дорогую технику курочат. А ведь «пострадал» не только тот «Леопард», которому башню снесли, но и тот, который бил в него пушкой. Даже если учитывать изношенность обеих поврежденных машин, то вкупе они все равно потянут не меньше, чем на $10 миллионов!

Другие наши танковые спецы в один голос говорят, что за несколько недель невозможно хорошо подготовить механика-водителя. А последствия этой самой «ускоренной подготовки» экипажей ВСУ очень скоро ощутят на поле боя. И последствия будут куда тяжелее, чем от аварии на польском полигоне.

Стоит напомнить, что именно «Леопарды» составляют основную часть танков НАТО, передаваемых ВСУ для весеннего «наступа».