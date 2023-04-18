Приемная дочь Чулпан Хаматовой переезжает в Америку

Последний год Чулпан Хаматова живет в Латвии вместе с тремя дочерьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний год Чулпан Хаматова живет в Латвии вместе с тремя дочерьми: 21-летней Ариной, 20-летней Асей и младшей Ией, которой сейчас 13. После серии громких интервью, в которых осудила спецоперацию, актриса взяла паузу, и вот уже несколько месяцев о ее жизни в Европе ничего не известно.

Между тем, как выяснил сайт KP.RU, в семье Хаматовой грядут важные события. Так, средняя дочь Ася получила грин-карту США и в ближайшее время собирается переехать за океан. С чем это связано, неизвестно. Однако, грин-карты россиянам (а у дочерей Хаматовой гражданство РФ) в свете понятных событий получить практически нереально.

Ася - приемная дочь Чулпан Хаматовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Есть семь основных способов уехать в Америку по грин-карте, один из которых - ежегодную визовую лотерею Green card мы сразу отметаем: время опубликования результатов еще не подошло, - объясняет Дарья Алешина, руководитель визового центра "Все визы". - Остается шесть оснований: брак с гражданином США; воссоединение с семьей; статус беженца; инвестиции в бизнес на территории Америки; трудоустройство и выдающиеся способности. И каждый из этих вариантов достаточно трудоёмкий, долгий и дорогой.

Для 20-летней Аси не исключен, например, брак с американцем - возраст позволяет. Выдающиеся способности? Допустим, хотя пока дочь Хаматовой жила в России, о ее талантах широкой публике ничего не было известно: училась на юриста, увлекалась теннисом - вот и всё.

- Кроме того, не исключено, что девушка могла получить политическое убежище - все-таки она дочь Чулпан Хаматовой, чьи политические взгляды ни для кого не секрет, - предполагает Дарья Алешина.

Впрочем, есть и еще один вариант: воссоединение с семьей. В случае, когда речь идет о лицах до 21 года, воссоединиться они могут разве что с родителями. И здесь уместно вспомнить, что Ася - не родная дочь актрисы: девочку-сироту она забрала из Дома малютки в 2003 году. Причем, отдавать ребенка артистке, по ее словам, категорически не хотели: тогда российских детей усыновляли преимущественно иностранцы.

- Когда я забирала дочку, директриса кричала мне вслед: "Конечно, вам только попиариться!". Вообще, то, как эта система устроена, - просто за гранью, - рассказывала Хаматова в интервью Собчак пару лет назад. - Мне не отдавали Асю очень долго, придумывали ей различные неизлечимые болезни. И только потом, уже за границей, выяснилось, что ребенок абсолютно здоров.

Могла ли Ася разыскать родных родителей, ровно как и могли ли они оказаться в Америке - вопрос открытый. Но этот вариант не выглядит таким уж невероятным, если вспомнить, что не так давно Наталья Водянова воссоединилась с родной младшей сестрой, американкой Дженнифер Бернс (при рождении ее назвали Машей). Много лет назад этого ребенка мать Водяновой из-за безденежья сдала в детдом, откуда спустя время ее забрали приемные родители из Северной Каролины. Разыскать знаменитую родственницу Дженнифер удалось благодаря ДНК-тесту и специальному сервису по поиску близких.