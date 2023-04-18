Какие телефоны разрешены в армии и как выявляют уклонистов: Важные ответы про весенний призыв в Москве

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весенний призыв в армию в самом разгаре. Но даже несмотря на то, что он не сильно отличается от всех предыдущих, все равно накопилось немало вопросов: Где будут служить новобранцы? Отправят ли их в зону спецоперации? Что нужно, чтобы попасть в элитную часть? Военный комиссар Москвы Максим Локтев развеял последние сомнения. Главное о чем сказал военком:

- «В ходе весенней призывной кампании 2023 года в Москве на военную службу будет призвано свыше 5 тыс. москвичей». Это задание штаба Западного военного округа.

- «Большинство москвичей, призванных этой весной, (около 88%) будут направлены в воинские части, расположенные на территории Западного военного округа». Еще примерно 11% московских призывников будут проходить службу в Южном военном округе. И менее 1% - в Центральном военном округе.

- Все призывники будет служить на территории Российской Федерации. При этом «в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут».

- «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы. По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается».

- Основная причина неявки в военкомат - проживание не по месту регистрации (призывникам просто не удается вручить повестку). Этому вопросу уделяется особое внимание.

- Уклонистов каждый год становится все меньше. «Связано это с кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности за уклонение от призыва».

- Все больше призывников просят направить их на службу в спецподразделениях. Но такие граждане «должны обладать определенным набором качеств: прежде всего, хорошим здоровьем - категория годности А (годен к военной службе), хорошей физической подготовкой, высокими морально-деловыми качествами». Кроме того, они должны иметь высокий уровень нервно-психической устойчивости.

- На сборном пункте «все прибывшие становятся на довольствие и принимают пищу, три раза в день по системе «шведский стол». А если ехать до места службы больше шести часов, то еще и обеспечиваются сухим пайком.

- Доставлять до части призывников будут по старинке: железнодорожным транспортом, чартерными рейсами гражданской авиации, а если часть в пределах 200 км от Москвы - автомобильным транспортом.

- Призывники могут пользоваться мобильным телефоном и звонить своим родным при условии, что мобильный телефон кнопочный, без видеокамеры и без выхода в сеть интернет.

- «Иностранные граждане тоже могут заключить контракт с министерством обороны. Такие есть. С начала года больше 200 человек направлены в вооруженные силы из числа неграждан Российской Федерации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поговорил с военными, подарил икону: Что известно о посещении Путиным штабов СВО

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области (подробности)