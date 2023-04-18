У мужчин тоже есть "месячные": это обнаружили при помощи смартфонов

Не думал не гадал он, совсем не ожидал он… Фото: Shutterstock

Женщины реабилитированы: обычно ведь им не доверяют в полной мере, имея в виду «эти дни». Мол, становятся капризными, раздражительными и не столь работоспособными, как в «обычные дни». А ныне обширные исследования, которые провели в Лейденском университете, продемонстрировали: примерно 30-дневные циклы «рулят» и мужчинами - влияют на их поведение. Это, как минимум. Доводы – в журнале Npj Digital Medicine.

Некие «мужские месячные» удалось выявить на основе анализа более 300 миллионов «взаимодействий» людей с экранами смартфонов. Оказывается, у пользователей время от времени меняется манера - они начинают иначе прикасаться к экрану.

Однако самое удивительное, а то и мистическое, в том, что характер прикосновений обнаруживает закономерность. Конкретные особенности повторяются через строго определенные интервалы. Будто бы ими что-то управляет.

- Так и есть, - уверяют Арко Гош (Arko Ghosh) и Эни Цеолини (Enea Ceolini). – Эмоции и поведение людей – и мужчин в том числе - явно зависят от биоритмов. Гораздо сильнее, чем принято считать.

Исследователи пока не выявили, каким конкретным образом обнаруженные ими циклы давят, что называется, ментально. Но то, что они были присущи всем 400 испытуемым, можно не сомневаться.

И пусть мужчины теперь не удивляются тому, что временами впадают в депрессию – «эти дни пришли».