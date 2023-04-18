Россияне бросают дымить: почему курение становится непопулярным в стране

Число курильщиков в России сократилось на 1,4 млн человек Фото: Shutterstock

Дорого, вредно и давно уже не модно. Если вкратце, то это главные причины, по которым россияне бросают курить. Как подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, за год число курильщиков в России снизилось на 5,8% (или на 1,4 млн человек). Продолжают дымить 19,2% населения страны в возрасте от 15 лет - это примерно 23 млн россиян.

- Принятый властями комплекс антитабачных мер возымел эффект, снизив привлекательность курения и создав дополнительные издержки для любителей табака, - признает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Например, в нынешнем году акцизы на табачную продукцию в России поднимали уже дважды — с 1 января и с 1 марта. По сравнению с прошлым годом курево подорожало уже примерно на 10%. И это не говоря уже про запрет на рекламу, особые правила выкладки сигарет в магазинах, по которым пачки должны быть спрятаны в непрозрачных коробах… Неудивительно, что число любителей «огня и дыма» в стране снижается уже несколько лет подряд - в 2019 году их было на 5 млн больше.

Портрет же российского любителя подымить остается прежним - как правило, это матерый курильщик, повидавший еще «Приму» с «Беломором» и не мыслящий себя вне облаков противного дыма.

- Основную долю потребителей табака сейчас составляют заядлые курильщики-мужчины зрелых и старших возрастов, которые пристрастились к никотину еще много лет назад. А молодежь все реже пополняет ряды курильщиков, - констатирует Елена Трубникова.

Среди мужчин старше 15 лет курит каждый третий, среди женщин - каждая 12-я. Что касается регионов, то больше всего курильщиков — на Дальнем Востоке и севере страны, а меньше всего - на Кавказе (см. «Только цифры»). Москва занимает 19 место среди самых «здоровых» регионов (17,6% не могут без табака), Санкт-Петербург - 13 место с 16,3% курильщиков.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН