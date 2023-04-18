Минобороны России заявило, что штурмовики взяли в Артемовске еще три квартала

При поддержке десантников, авиации и артиллерии наступающие освободили от украинских националистов несколько улиц в северной, центральной и южной частях города

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге перечислил потери ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 80 украинских военнослужащих, на Донецков 290 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском до 30, на Херсонском более 25.

Генерал-лейтенант отметил, что штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск.

«Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов», - подчеркнул Конашенков.

Штурмовиков в Артемовске также поддерживала авиация, что за сутки совершила шесть самолетовылетов, а артиллерийские подразделения нашей группировки выполнены 63 огневые задачи.

За это время наши подразделения уничтожили более 460 солдат и наемников киевского режима, две украинских диверсионно-разведывательных группы, две самоходных гаубицы М109 «Paladin» (США), артиллерийскую систему М777 (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-50, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов.

Нашей оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, уничтожены два склада топлива для украинской военной техники, нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3770 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8711 - танков и других боевых бронированных машин.

1087 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4614 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9582 - единицы специальной военной автомобильной техники.