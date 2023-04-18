Маск неожиданно раскритиковал Байдена: вот что не понравилось миллиардеру

Илон Маск. Фото: REUTERS

Генеральный директор компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его страна нуждается в «нормальном и здравомыслящем президенте». Своим мнением он поделился в интервью американскому телеканалу Fox News.

«В качестве президента я хотел бы видеть нормального человека со здравым смыслом. Самых что ни на есть центристских взглядов, золотая середина – то, что называется нормальным распределением по стране. Вот это было бы здорово», – подтвердил американский миллиардер.

По словам Маска, сам он голосовал в 2020 году за Джо Байдена, чувствуя, что особого выбора у него тогда не было.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

«Знаете, я отношусь к свободе слова крайне серьезно. Если честно, я вообще-то голосовал не за Трампа. Но при этом нельзя сказать, что я великий поклонник Байдена – это совсем не так. Поэтому на следующих президентских выборах нас ждет сложный выбор. С другой стороны, быть президентом – может, и не так уж весело, понимаете?» – подытожил предприниматель.

Президентские выборы в США пройдут в следующем году. Свои кандидатуры выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Сам Байден объявит о выдвижении на второй срок 25 апреля, спустя четыре года после того, как впервые баллотировался на этот пост.