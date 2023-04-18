Жена Шольца оказалась в центре скандала: ей пришлось покинуть министерское кресло

Жена Шольца входила в правительство Бранденбурга, начиная с 2017 года Фото: EAST NEWS

Жена канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст ушла в отставку с поста министра образования федеральной земли Бранденбург на востоке страны. Как пишет немецкий таблоид Bild, данное решение Эрнст приняла на фоне общественной критики ее деятельности, особенно по части кадров в детских садах и школах.

Как отмечается, 62-летняя жена Шольца входила в правительство Бранденбурга, начиная с 2017 года. Премьер федеральной земли Дитмар Войдке принял к сведению увольнение Эрнст.

«Для меня всегда было большим удовольствием и честью возглавлять министерство. Задачи стоят большие, и для этого необходимо серьезное единство», – заявила Эрнст в ходе пресс-конференции.

Она не стала уточнять причины своей отставки, но в своем письменном прошении об увольнении признала: «Этого единства больше не существует».

Вместе с тем, жена немецкого канцлера не раз подвергалась критике со стороны родителей учеников, школьных профсоюзов, оппозиции и даже коллег по правительству. Эрнст так и не смогла решить проблему дефицита кадров в детских садах и школах, а ее инициативы, направленные на перераспределение административных функций между педагогами, наталкивались на возражение региональных ассоциаций. При ней также были отменены дополнительные уроки, например, коррекционные занятия.