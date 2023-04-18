Мясо станет дороже, а мангалы как с цепи сорвались: что будет на майские с ценами на шашлыки

Любителей провести досуг на природе цены не останавливают Фото: Shutterstock

ШАШЛЫК — НЕ ПТИЦА?

Приближаются майские праздники, самое время о шашлыках подумать, и тут — на тебе! Набор для барбекю не просто подорожал, а более чем в 2 раза обогнал инфляцию. Уже перед пасхальными выходными мясо, мангалы, шампуры, угли и розжиг в среднем подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом. При том, что инфляция за это время составила всего 3,5%. Мангалы вообще как с цепи сорвались — цены на них подскочили более чем на треть.

Но любителей провести досуг на природе цены не останавливают — продажи мяса и шашлычных аксессуаров выросли почти на 20%. Такие данные приводит крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД». При этом расходы на мясо, утверждают эксперты, несколько снизились: люди все чаще выбирают не свинину, а курятину. Ну, многие любители шашлыков, во всяком случае в московском регионе давно перешли на птицу. Особенно хороши крылышки. Во-первых, это более легкая и, как считается, более здоровая пища, нежное и нежирное мясо, во-вторых, птица быстрее маринуется и прожаривается, а в-третьих, меньше шансов купить жесткий или просто не такой вкусный, как хотелось бы, продукт, чем это может быть при покупке свинины.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ МАНГАЛЫ

А ничего неожиданного. Взять хотя бы те же мангалы. Долгие годы это был ужас. Примитивные прямые и короткие ножки, жаровня из тонкого стального листа — она после нескольких угольных закладок начинала идти волнами, ржавела. Такие мангалы и до конца сезоне не доживали, а если и доживали, то по весне выглядели уж очень непрезентабельно. Нынешние мангалы стали технологичнее — на высоких ножках, чтобы не сгибаться над огнем в три погибели, стальной лист намного толще и уже не трепещет, как листок на ветру. Да и вообще это порой произведение искусства — с какими-то витыми башенками по краям жаровни, крышками, навесами и прочими приятными излишествами, поэтому и цена стала выше.

Какая еще примета времени - народ обленился. Раньше на чем шашлыки делали — наберешь старых досок, напилишь, нарубишь, этого добра на любой даче навалом. А еще сваленные деревья — натаскал, снова напилил-нарубил, подсушил, и готово. А теперь нет — народ угли покупает мешками. Закидывает в мангал сверх меры — шашлык готов давно, а угли продолжают улицу отапливать.

А разжигать. Раньше от бумаги, щепы или пучка тонкого хвороста, еще веточек сухих подложить надо, чтобы огонь занялся, тут особая сноровка нужна. А теперь - бух на угли разжигу (жидкость для разжигания огня), и все, готов тебе огонь, не нужно никаких особых умений. А все эти вещи — и уголь, и розжиг — это лишние расходы, потому и подорожали шашлыки.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА МЯСО

Ну а что же будет на майские с мясом?

- На майские праздники мы ожидаем повышения цен на мясо, которое используется для шашлыка, речь прежде всего о свинине, - сказала KP.RU председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Татьяна Ларина. - Чем объясняется повышение — прежде всего, законами рынка. Мы ждем сезон или праздник для того, чтобы предложить покупателю в достаточном количестве то, что он хочет. А чтобы получить то, что он хочет, покупатель готов платить.

При этом, на другие части туши животного, которые на шашлык не используют, возможно и падение цен, считает эксперт. Потому что в целом свинины в стране достаточно.

Еще одна причина грядущего подорожания - отсутствие необходимого объема мяса для шашлыка, любое для этого лакомства не годится.

- В прошлом году для удовлетворения спроса было беспошлинно ввезено 100 тыс. тонн свинины из дружественных стран, в основном, из Южной Америки, - продолжает Ларина. - А в этом году Минэкономразвития не согласовал беспошлинный ввоз, поэтому рост цен на сырье для шашлыка будет больше, чем мог бы быть.

А на курятину большого роста эксперт не ожидает.

- Начали завозить в достаточном количестве курятину из Китая, и по нормальной цене, - продолжает Ларина. - Дело в том, что у нас белое мясо птицы востребовано больше, чем в китайской кухне. Этот импорт сдержит цены.

А продавцам свиного окорока и шейки надо бы поумерить майские аппетиты, а то как бы не остаться в пролете. Помимо курицы есть еще конкуренты. Популярность набирают овощные шашлыки. Кабачки, баклажаны, кукуруза… Самостоятельно занимая весь шампур, или вперемешку с мясом, они могут сдержать рост «индекса шашлыка».

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ БАРБЕКЮ

Показатель Цена 1–13 апр. 2023 г., руб. Измен. к 1-13 апр. 2022 г.,%

Средний чек на «шашлычный набор» 2200 +8

Мангалы 838 +34

Шампуры 352 -4

Замаринованное мясо 624 -5

Источник: «Платформа ОФД».