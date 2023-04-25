Для бесперебойного обеспечения инвалидов введена закупка средств реабилитации у единого поставщика

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В нашей стране живёт около 11 миллионов людей с инвалидностью. Часть из них нуждаются в так называемых «технических средствах реабилитации» – ТСР. Это протезы и коляски, ортопедическая обувь и собаки-поводыри, слуховые аппараты и опоры, трости и подгузники. Более миллиона граждан ежегодно получают необходимые изделия от Социального фонда России.

Так, например, за получением ортопедической обуви ежегодно обращаются более 200 тыс. человек. Им предоставляется обувь, которая делается под заказ и учитывает особенности каждого человека. Более 600 тысяч граждан подают заявки на обеспечение средствами ежедневного ухода – это абсорбирующее бельё, подгузники и специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприёмники).

У одного человека, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний, может быть прописано в индивидуальной программе реабилитации более десятка видов изделий. В прошлом году люди с инвалидностью были обеспечены за счёт государства различными видами ТСР на сумму свыше 37 миллиардов рублей.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТСР

Напомним, сегодня есть три способа получить необходимые технические средства реабилитации:

1) подача заявки в отделение Социального фонда России (СФР) и получение ТСР в натуральной форме (то есть фонд самостоятельно закупает нужное изделие и передаёт его гражданину);

2) приобретение ТСР за свой счёт и обращение за компенсацией в фонд;

3) приобретение ТСР с помощью электронного сертификата.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК?

Когда фонд закупает нужное гражданину изделие самостоятельно, очень важно, чтобы такой товар был на рынке в доступе. По некоторым позициям критически важно, чтобы поставщик мог выполнять взятые на себя в начале года обязательства вне зависимости от изменений на рынке, отмечают в Социальном фонде. Например, когда речь идёт о таких товарах, как обувь, которую детям необходимо менять практически каждый сезон, или подгузники, которые, по сути, являются расходными материалами. В 2022 году, когда ряд поставщиков на фоне санкций отказывались от ранее заключённых контрактов, временно был определён единый поставщик абсорбирующего белья и спецсредств, применяемых при нарушении функций выделения. И этот опыт оказался успешным. Люди с инвалидностью смогли получать необходимые им изделия в установленные законом сроки.

– Определение единого поставщика не только позволило обеспечить бесперебойность поставок гражданам, но и послужило фактором стабилизации цен на изделия, что крайне важно с учётом большого объёма закупаемой продукции и необходимости неукоснительного соблюдения обязательств государства по своевременности предоставления разных видов ТСР, – подчёркивают в Соцфонде.

Более того, в 2022 году удалось добиться повышения качества изделий. В результате снизилось число обращений в фонд, связанных с вопросами обеспечения ТСР. При этом по специальным средствам единый поставщик поставлял продукцию различных производителей, не ограничиваясь каким-либо одним брендом.

НОВАЦИИ В 2023 ГОДУ: ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВЬЮ ТОЖЕ ОБЕСПЕЧИТ ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК

В начале 2023 года, с учётом успешного опыта по определению единого поставщика, правительством было принято решение сохранить такой подход на текущий год. Кроме абсорбирующего белья и спецсредств, применяемых при нарушении функций выделения, единый поставщик в этом году будет обеспечивать людей с инвалидностью необходимой им ортопедической обувью. Выполнять эти задачи поручено Московскому протезно-ортопедическому предприятию, которое имеет широкую филиальную сеть.

При этом единый поставщик должен не только поставлять товар, но и поддерживать отечественных производителей: не менее 15% предприятие должно будет закупить у малого и среднего бизнеса. А не менее 30% Социальный фонд должен будет закупить у других поставщиков.

При этом контроль за качеством изделий, которые поставляет единый поставщик, – строже. Если у обычных компаний их принимают только представители фонда или сами граждане, то к приёмке товаров от единого поставщика привлечены и общественные организации.

Принятые государством меры, включая определение единого поставщика, позволят сохранить бесперебойное предоставление средств реабилитации людям с инвалидностью в 2023 году.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ТСР

Есть у граждан и возможность выбирать изделие самостоятельно. Всё активнее развивается современный цифровой инструмент – электронный сертификат на ТСР. Сертификат содержит информацию о виде изделия реабилитации, которое можно приобрести с его помощью. Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости – всё, что предусмотрено законом. Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться сертификатом можно и в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключённых к эквайрингу либо размещённых на маркетплейсах. Подробную информацию о нём можно найти на портале Социального фонда.