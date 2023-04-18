Пожизненное за госизмену и лишение гражданства: Какие законы приняла Госдума

Госдума во вторник приняла сразу серию законов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума во вторник приняла сразу серию законов. Вот главные из них:

ЗА ТЕРРОРИЗМ, ДИВЕРСИИ И ИЗМЕНУ – ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Дума приняла закон, ужесточающий наказания по 360-й статье УК. Это нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Речь о дипломатах или работниках международных организаций.

За нападение или угрозы можно будет получить от 7 до 12 лет. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

За организацию взрыва, поджога или других опасных действий за пределами России, но угрожающих нашим гражданам и мешающим мирному сосуществованию стран, можно будет получить от 12 лет до пожизненного.

Финансирование и вербовка террористов тоже грозит пожизненным сроков.

Ужесточено наказание за госизмену. Теперь перечисление всех возможных видов государственного возмездия заканчивается строками "или пожизненным лишением свободы".

Сама формулировка измены не поменялась. Это «шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих тайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России».

ЗАЩИТА ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ

Если решение международной организации противоречит законам России, то исполнять его ни в коем случае нельзя. За это можно получить до 5 лет тюрьмы.

В парламенте упомянули Международный уголовный суд и его решения об «уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти». Еще организация выписала ордер на арест Владимира Путина.

Впрочем, как нам кажется, если кто-то попытается арестовать президента, перспектива пяти лет в тюрьме будет самой меньшей его неприятностью.

УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

Двадцати категориям людей (граждане СССР, их дети, близкие родственники и так далее) упростили получение нашего гражданства.

«Без соблюдения требований о пятилетнем проживании в России, владении русским языком и знании российской истории и основ законодательства гражданство РФ смогут получить участники Госпрограммы переселения соотечественников», - пояснили в Думе.

Одновременно появится «институт прекращения российского гражданства».

Депутаты расширили список преступлений, за которые будут лишать полученного гражданства РФ. В перечень вошли: торговля наркотиками, тяжкие преступления против государства, дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы.

ШТРАФ ЗА САЙТЫ-КЛОНЫ

Депутаты ужесточили наказание за продажу сведений из госреестра недвижимости. Плюс нельзя создавать сайты-двойники Росреестра.

Штраф составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. За повторное нарушение он будет увеличен.