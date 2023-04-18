Дневной сон опасен для здоровья: он вредит работе жизненно важного органа

Оказалось, что регулярный дневной сон дольше 30 минут за сеанс повышал вероятность развития мерцательной аритмии почти в два раза Фото: Shutterstock

Дневной сон совершеннолетнему человеку помогает справиться с тяготами взрослой жизни, но надо знать меру. Зачастую, переутомленные, мы пробуем компенсировать недостаток сна ночью за счет того, чтобы «придавить» часик на диване. Но хорошенько выспаться днем не получится. Исследователи из Университетской больницы имени Хуана Рамона Хименеса в Испании изучили влияние режима дневного сна на вероятность развития нарушений сердечного ритма – мерцательной аритмии.

20 348 выпускников испанских университетов со здоровым сердцем и в среднем возрасте в 38 лет согласились в течение 14-ти лет отвечать на вопросы о своем образе жизни. Кардиологи решили подойти к вопросу комплексно и брали во внимание не только показатель того, сколько человек спит ночью и днем, но и уровень холестерина в крови, артериальное давление, наличие сахарного диабета, апноэ сна. Учитывались и вредные привычки, ежедневные физические нагрузки, особенности питания и даже время регулярного просмотра телевизора. Жаль, что неизвестно, а сколько времени люди проводили перед компьютером или «приклеенными» к смартфону. Однако изучали ежедневные привычки и образ жизни действительно подробно.

Оказалось, что регулярный дневной сон дольше 30 минут за сеанс повышал вероятность развития мерцательной аритмии почти в два раза. В течение 14 лет у 131 участника исследования развилась фибрилляция предсердий.

При продолжительности дневного сна от 15 до 30 минут вероятность развития аритмии была на 56% ниже, чем при более длительном сне.

Значит, не стоит надеяться на то, что дневной сон полностью компенсирует недосып ночью. Это, конечно, не даст свалиться с ног от переутомления, поскольку короткий дневной сон улучшает циркадный ритм, снижает уровень артериального давления и уменьшает стресс, но, все же, лучше отладить полноценный режим сна, работы и отдыха.

Существует множество возможных объяснений связи между дневным сном и здоровьем. Например, если спать днем пару часов, это может нарушить внутренние часы организма (циркадный ритм), что приведет к сокращению ночного сна, вы чаще будете подскакивать с кровати, и, как следствие, об активной жизни днем придется позабыть, да и общая нагрузка на сердце возрастет, отмечают авторы исследования.