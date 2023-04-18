3,5 млн семей из России улучшили жилищные условия: Мишустин призвал не сбавлять темп

Премьер поручил правительству не сбавлять темпы по строительству жилья. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В прошлом году больше 3,5 млн. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщил Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры. Премьер поручил правительству не сбавлять темпы по строительству жилья. Он напомнил, что в России продолжают действовать льготные ипотечные программы.

- Они должны поддержать и наших людей, и отрасль. Важно принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить набранный ритм строительства, - сказал премьер.

Мишустин отметил, что строительная отрасль активно развивается, несмотря на санкции. За последние три года объем работ вырос почти на 15%.

Премьер также призвал ускорить строительство крупных магистралей в стране, чтобы сокращать логистические издержки. Мишустин напомнил, что в этом году раньше сроков должна быть завершена прокладка трассы М-12 от Москвы до Казани.

- Общий размер финансирования пятилетнего плана дорожной деятельности составляет почти 13 трлн. рублей, - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что регионам выделят около 140 млрд. руб. казначейских кредитов на обновление дорог. Еще 50 млрд. руб. будет выделено на обновление общественного транспорта.

Мишустин также затронул тему городского благоустройства. По словам премьера, при благоустройстве будут активнее применяться инновационные технологии, а именно умные системы. При этом Мишустин отметил, что при реализации программ по благоустройству должно обязательно учитываться мнение людей которые там живут. Мишустин напомнил, что недавно стартовало всероссийское голосование за объекты, которые по выбору граждан будут приведены в порядок в первую очередь. Это скверы, парки, дворы, пешеходные улицы, набережные. Голосование продлится до конца мая.

- Чтобы населенные пункты стали комфортными для жизни, городская среда должна быть не только красивой, но и очень функциональной, современной, - отметил Мишустин.

КСТАТИ

Мишустин поздравил с победой победительниц Европейской математической олимпиады

Во вторник Михаил Мишустин поздравил российскую сборную школьниц, одержавшую победу в Европейской математической олимпиаде для девушек. Олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля.

Нашей сборной удалось завоевать четыре золотых медали. Все участницы российской сборной набрали максимально возможное количество баллов - 42 из 42-х, показав лучшие результаты на олимпиаде.

В поздравительной телеграмме, которая опубликована в телеграм-канале правительства, премьер отметил, что гордится успехами российских школьников, которые уже многие годы становятся победителями и призерами международных состязаний.

- Сердечно поздравляю вас с триумфальным выступлением. Европейская математическая олимпиада для девушек – уникальное соревнование, которое позволяет участникам продемонстрировать глубокие знания, мастерство, оперативность, командное единство, - отметил премьер.