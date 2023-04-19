«Мобильный оператор просит подтвердить данные. Зачем ему это? Меня в чем-то подозревают?»: отвечаем на наивные вопросы абонентов

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Абонентам любого оператора связи может прийти уведомление с просьбой подтвердить данные. Чаще всего прилетает SMS. На первый взгляд, требование может показаться странным: оператор и так знает, кто его абонент. А если не уверен, мог бы просто позвонить и спросить: «Как вас зовут? Вы еще пользуется сим-картой?»
Просьба может настораживать. Вдруг уловка! Мы попросили компанию МТС рассказать, стоит ли бояться таких сообщений и почему их вообще рассылают.
С 2018 года. Один из главных документов, которым руководствуется — федеральный закон «О связи». В тот год в него внесли поправки, которые обязали телеком-бизнес убеждаться, что данные абонента достоверны. Только вот абонентов у компаний — десятки миллионов. И попросить всех разом «верифицировать» себя очень сложно. Поэтому операторы все делают планомерно.
Любители изучать первоисточник могут посмотреть Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ в последней редакции. Вам нужна статья 44. О том, что данные нужно подтверждать, неоднократно рассказывали и официальные ведомства. Например, Роскомнадзор и Роспотребнадзор.
Вовсе нет. Во-первых, ошибки иногда допускают в салонах, где вы покупали сим-карту. Сотрудник мог сделать опечатку или забыть указать отчество, часть данных. Оператору, по закону, нужны всего лишь ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта. Но даже в таком вроде бы небольшом объеме информации можно допустить ошибку. Иногда она обнаруживается, поэтому оператор обращается к абоненту, чтобы все уточнить.
Другая ситуация: человек мог сменить имя или фамилию, потерять паспорт и получить новый. Или вовсе заменил документ, так как достиг определенного возраста. Формально, абонент тут же должен «доложить» оператору об этом. Но будем честны: многие руководствуются принципом «телефон работает — и ладно». Тратить личное время на обновление своих данных готовы не все. Поэтому оператор, например, может увидеть по году рождения абонента, что человек достиг 45 лет, значит, наверняка заменил паспорт. И просит его предоставить новые данные.
А еще детям до 14 лет «симки» покупают родители. Это не нарушение закона. Потом дети вырастают, получают собственный паспорт и формально должны переоформить номер на себя. Опять же: до смены данных доходят не все.
Можно. Попросили объяснить ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина:
«Регистрируя сим-карту, мы указываем паспортные данные — это закон. До недавнего времени операторов не штрафовали за то, что данные не совпадают. По факту операторы не несли никакой ответственности за неточности. Теперь штрафы появились и они для бизнеса ощутимые. С прошлого года Роскомнадзор также ведет свою базу данных информации об абонентах.
При регистрации «симки», оператор запрашивает в МВД, правда ли у абонента действующий паспорт. Видит несовпадение — тогда уточняет: просит подтвердить данные. Сейчас у российских операторов до 20 млн абонентов, данные которые неточны.
Никакой опасности для абонента такая проверка не несет. Паспортные данные никуда не утекают, операторы их не использует, не передает никуда. А вот те, кто оформляет сим-карты на данные третьих лиц — нарушают закон. Для них такие проверки — плохи. И собственно отчасти на них и направлены. Сегодня сим-карта тоже стала документом. К номеру можно привязать электронную подпись, по номеру входят в онлайн-банк. А если мошенники украли чьи-то данные, использовали номер в преступлении? К владельцу номера потом приходит полиция и выясняет, как так получилось, что номер использовали для мошеннических схем».
Тут регламента нет. Может поступить звонок из кол-центра, SMS. Операторы также предлагают воспользоваться собственным приложением и личным кабинетом абонента.
Скорее всего, оператор примет решение отключить абоненту «симку» — сначала временно, а затем и вовсе может передать номер. Ведь компания не уверена, что ее услугами пользуется именно человек, который указан в договоре. А это уже последствия для компании — претензии к ней возникнут у госорганов.
Есть алгоритмы, которые распознают вымышленные данные. Их не примут, а номер заблокируют до тех пор, пока не пройти процедуру подтверждение.