«Мобильный оператор просит подтвердить данные. Зачем ему это? Меня в чем-то подозревают?»: отвечаем на наивные вопросы абонентов

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Абонентам любого оператора связи может прийти уведомление с просьбой подтвердить данные. Чаще всего прилетает SMS. На первый взгляд, требование может показаться странным: оператор и так знает, кто его абонент. А если не уверен, мог бы просто позвонить и спросить: «Как вас зовут? Вы еще пользуется сим-картой?»

Просьба может настораживать. Вдруг уловка! Мы попросили компанию МТС рассказать, стоит ли бояться таких сообщений и почему их вообще рассылают.

Как давно операторы начали проверять данные

С 2018 года. Один из главных документов, которым руководствуется — федеральный закон «О связи». В тот год в него внесли поправки, которые обязали телеком-бизнес убеждаться, что данные абонента достоверны. Только вот абонентов у компаний — десятки миллионов. И попросить всех разом «верифицировать» себя очень сложно. Поэтому операторы все делают планомерно.

Где можно лично убедиться, что такая мера есть

Любители изучать первоисточник могут посмотреть Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ в последней редакции. Вам нужна статья 44. О том, что данные нужно подтверждать, неоднократно рассказывали и официальные ведомства. Например, Роскомнадзор и Роспотребнадзор.

Если проверяют, значит в чем-то подозревают

Вовсе нет. Во-первых, ошибки иногда допускают в салонах, где вы покупали сим-карту. Сотрудник мог сделать опечатку или забыть указать отчество, часть данных. Оператору, по закону, нужны всего лишь ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта. Но даже в таком вроде бы небольшом объеме информации можно допустить ошибку. Иногда она обнаруживается, поэтому оператор обращается к абоненту, чтобы все уточнить.

Другая ситуация: человек мог сменить имя или фамилию, потерять паспорт и получить новый. Или вовсе заменил документ, так как достиг определенного возраста. Формально, абонент тут же должен «доложить» оператору об этом. Но будем честны: многие руководствуются принципом «телефон работает — и ладно». Тратить личное время на обновление своих данных готовы не все. Поэтому оператор, например, может увидеть по году рождения абонента, что человек достиг 45 лет, значит, наверняка заменил паспорт. И просит его предоставить новые данные.

А еще детям до 14 лет «симки» покупают родители. Это не нарушение закона. Потом дети вырастают, получают собственный паспорт и формально должны переоформить номер на себя. Опять же: до смены данных доходят не все.

Можно еще подробнее? Наверняка, есть скрытые мотивы проверок

Можно. Попросили объяснить ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина:

«Регистрируя сим-карту, мы указываем паспортные данные — это закон. До недавнего времени операторов не штрафовали за то, что данные не совпадают. По факту операторы не несли никакой ответственности за неточности. Теперь штрафы появились и они для бизнеса ощутимые. С прошлого года Роскомнадзор также ведет свою базу данных информации об абонентах.

При регистрации «симки», оператор запрашивает в МВД, правда ли у абонента действующий паспорт. Видит несовпадение — тогда уточняет: просит подтвердить данные. Сейчас у российских операторов до 20 млн абонентов, данные которые неточны.

Никакой опасности для абонента такая проверка не несет. Паспортные данные никуда не утекают, операторы их не использует, не передает никуда. А вот те, кто оформляет сим-карты на данные третьих лиц — нарушают закон. Для них такие проверки — плохи. И собственно отчасти на них и направлены. Сегодня сим-карта тоже стала документом. К номеру можно привязать электронную подпись, по номеру входят в онлайн-банк. А если мошенники украли чьи-то данные, использовали номер в преступлении? К владельцу номера потом приходит полиция и выясняет, как так получилось, что номер использовали для мошеннических схем».

Как уведомляют о проверке

Тут регламента нет. Может поступить звонок из кол-центра, SMS. Операторы также предлагают воспользоваться собственным приложением и личным кабинетом абонента.

Что будет, если не подтвердить данные

Скорее всего, оператор примет решение отключить абоненту «симку» — сначала временно, а затем и вовсе может передать номер. Ведь компания не уверена, что ее услугами пользуется именно человек, который указан в договоре. А это уже последствия для компании — претензии к ней возникнут у госорганов.

Если указать фейковую информацию

Есть алгоритмы, которые распознают вымышленные данные. Их не примут, а номер заблокируют до тех пор, пока не пройти процедуру подтверждение.