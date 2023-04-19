Для рожденных в 20е годы XXI века ИТ-технологии станут средой обитания Фото: Shutterstock

Самым юным долго считалось поколение Альфа – те, кто появился на свет после 2010-го. По теории поколений, следующее – заметно отличающееся – заявляет о себе лет через 15-20. Однако смена альфам - «W-детки» - подоспела намного раньше.

Социологи говорят: новенькие еще совсем малыши, но они совершенно точно другие. А их родителям, а особенно бабушкам и дедушкам, уже сейчас нужно понимать, как с ними взаимодействовать, как воспитывать и учить. Об этом мы поговорили с Марией Кравцовой, методистом по социально-эмоциональному обучению онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДЕТИ ПОКОЛЕНИЯ W

- Поколение Альфа называли «цифровыми аборигенами». Для рожденных в 20е годы XXI века ИТ-технологии станут средой обитания, - говорит эксперт.

С самого нежного возраста они будут жить в двух мирах — физическом и цифровом, не видя между ними существенной разницы и легко переходя из одного воплощения в другое. Так же, как мы не видим принципиального различия между электронными и бумажными книгами, офлайн и онлайн-знакомыми. Смартфоны и планшеты, которые для «альф» были любимыми первыми игрушками, «дабл ю» будут воспринимать как часть тела. Свои первые карманные деньги, вероятнее всего, потратят не на сладости и игрушки, как это делали мы, а на нематериальные радости - например, на прокачку своего цифрового аватара. В качестве поощрения оценят не наклейку или раскраску, а ачивку (геймерский термин, обозначающий бонус за выполнение задания).

Взаимодействие с искусственным интеллектом примут с легкостью, без тревог и опасений. Им предстоит расширить физические и интеллектуальные рамки человеческой природы при помощи технологий и интерфейса M2H (Machine to Human — т. е. «Машина - человек»).

Правда, единого термина, как называть нынешних младенцев, социологи пока не выработали. Часть называет их поколение W, то есть «дабл ю», «двойной ты». Это из-за двух миров, в которых они сосуществуют. Другие говорят про них «Бета-детки» - ведь эта буква идет после альфа в алфавите. Есть и третий – «малыши пандемии», потому что родились в эпоху ковида с его ограничениями и странностями коммуникации.

КАК РАСТИТЬ

Вот пять основных рекомендаций от Марины Кравцовой:

Тренируйте внимательность

Родители «альф» нередко жалуются, что детям сложно сосредоточиться, они способны удерживать внимание всего 3-5 минут (столько, сколько тратят на прочтение поста в соцсетях или просмотр ролика), легко отвлекаются. «W - ученики» будут еще менее усидчивы, а концентрироваться смогут считанные секунды. Это может привести к трудностям в учебе. Скорее всего, в школах со временем начнут преподавать практики внимательности наравне с математикой и орфографией. Но родителям лучше не ждать изменения школьной программы, а готовиться к битве за внимательность самим. Для развития подойдут таблицы Шульте, тест Бурдона или даже детское лото. Приучайте к тому, что нужно выполнять одну задачу за раз, придерживайтесь строгого режима, следите, чтобы у ребенка всегда была возможность отдохнуть.

Контролируйте экранное время

Ребенок, который чаще смотрит планшет, чем общается с родителями, поздно начинает говорить. Одна из причин – в мультиках не прорисована артикуляция, а видеть, как произносятся слова, для малыша очень важно. Если с ребенком не разговаривают, он не учится выражать словами, чего хочет, что ему нравится, а что нет. Это приводит к стрессу и истерикам. Еще одна побочка - готовые развлечения не дают развиться креативности, поэтому ребенок не способен самостоятельно себя занимать.

Развивайте эмоциональный интеллект и гибкие навыки

И у ребенка, и у себя. Коммуникация, критическое и креативное мышление, эмпатия, уважение, ответственность – все это поможет детям будущего найти место в мире, где многие рутинные задачи выполняет искусственный интеллект.

Налаживайте связь с ребенком

Интересоваться важнее, чем контролировать. Ваша миссия — помогать ребенку ориентироваться в этом мире. Читайте книги и статьи детских психологов. Не игнорируйте проблемы. Если что-то — физический симптом или психологическое проявление — повторяется минимум трижды и вас это настораживает, разбирайтесь с этим сами или со специалистами.

Следите за тем, что происходит в мире

Мир развивается очень быстро, старайтесь не отстать, чтобы не потерять контакт с детьми. Если вам самим что-то непонятно, разбирайтесь — читайте статьи, проходите курсы. Вот ориентировки на первое время: интернет-безопасность, кибербулинг, соцсети, виртуальные игры, метавселенные. А когда «новенькие» подрастут, их интересы еще больше оцифруются: работа в цифровых мирах, решение виртуальных задач, киберспорт, создание виртуального контента, виртуальные валюты.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Социологическую теорию поколений разработали в 1991 году в США писатель Уильям Штраус и популяризатор науки Нил Хау. По их классификации, «бумеры» - люди, родившиеся в период с 1943 по 1963 год, потом поколение Х (1965-1980), поколение Y или «миллениалы» (1981-1996), поколение Z или «зумеры» (1997-2010) и Альфа.