«Болит не только душа, но и тело»: Люди физически страдают из-за ощущения несправедливости

Психиатрам хорошо известны проявления боли при стрессе Фото: Shutterstock

Социальное неравенство причиняет людям страдания не только моральные, но и физические. Теперь это научно доказано. Исследователи Лондонского университета под руководством психолога Люсии Маккиа проанализировали данные ежегодного Всемирного опроса Гэллапа за 2009 - 2018 годы. Это международный социологический проект, предназначенный для «понимания мыслей, чувств и поведения людей». Ученые посмотрели, как более 1,3 млн респондентов из 146 стран ответили на два вопроса:

1) какой у вас средний доход на члена семьи в месяц? Затем, используя специальные формулы и расчеты, эксперты определяли ранг дохода, сравнивая со средними величинами для конкретной страны и группы населения. Условно говоря: выше среднего, ниже среднего, намного ниже и т.д.;

2) испытывали ли вы вчера физическую боль? Характер и сила боли не выяснялись, достаточно было ответить «да» или «нет».

Далее эксперты выполнили необходимые правила проведения подобных исследований - учли пол, возраст, семейное, социальное положение и прочие черты участников исследования. Словом, сделали все, чтобы выводы получились максимально объективными.

«Мы впервые показали, что ранг дохода и боль связаны во всем мире», - заявила доктор Маккиа. А именно: чем ниже находились люди в «иерархии доходов» (в сравнении со средним уровнем), тем чаще отвечали положительно на вопрос, терзает ли их физическая боль.

НЕ ТАК СТРАШНА БЕДНОСТЬ, КАК СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО?

Проще всего было бы объяснить связь низких доходов и боли с худшим доступом к медицине, более низким уровнем жизни и проблемами со здоровьем, отмечают авторы научной работы. Однако исследование опровергло эту гипотезу! «Мы увидели, что не только в бедных, но и в богатых странах люди чаще испытывают боль при более низком ранге дохода», - удивляются ученые. Иными словами, даже вполне благополучно живущие граждане в развитых странах все равно чаще жалуются на физические страдания, если в иерархии доходов они оказались не на верхних этажах. В чем же дело?

Судя по всему, это эффекты так называемой относительной депривации, предполагают специалисты Лондонского университета. Речь о психологической теории, которая гласит: при оценке своего положения человек не просто анализирует собственные достижения и неудачи. А сравнивает их с тем, что есть у окружающих и, значит, могло бы быть у него. Нередко оказывается (или кажется), что соотношение вложенного труда, затрат времени, сил и полученного результата у тебя хуже, чем у других людей при аналогичных усилиях. И тогда возникает ощущение относительной депривации, а попросту - обделенности.

Когда человек находится в худшем социальном положении по сравнению со стандартной группой, это может иметь важные эмоциональные и поведенческие последствия, продолжают авторы научной статьи. В более ранних исследованиях было показано, что сравнение доходов может способствовать негативным эмоциям (кто бы сомневался!), приводить к тревожности и даже депрессии. Чем менее благополучен кто-то финансово в сравнении с окружающими, тем чаще он испытывает стресс и беспокойство. Вот здесь-то и кроется тот самый мостик между рангом доходов и возникновением боли, заподозрили исследователи. Для тревожных и депрессивных расстройств как раз характерен болевой синдром, порой - весьма загадочного происхождения (см. ниже комментарий психиатра).

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Как определяется относительная депривация

Респонденту предлагают выбрать одно из двух описаний:

- «Я чувствую себя обделенным, когда думаю о том, что у меня есть, по сравнению с тем, что есть у других людей, таких как я».

- «Когда я сравниваю то, что у меня есть, с тем, что есть у других таких же, как я, то понимаю, что я достаточно обеспечен».

Как вы уже догадались, для относительной депривации характерен первый ответ. Исходя из данных нового исследования, у выбравших его повышена вероятность возникновения болевых ощущений.

КСТАТИ

А может, дело просто в зависти к тем, кто достиг большего? Именно это портит жизнь и вызывает боль? Частично такое тоже не исключено, признают авторы научной работы. Известно, что сильное и длительное чувство зависти, как и другие негативные эмоции, может вогнать в стресс. И он по цепочке способен довести до боли. Однако это, скорее, редкость, отмечают исследователи. Зачастую же у людей автоматически, неконтролируемо возникает ощущение относительной депривации в ситуации социального неравенства. А какое современное общество может похвастаться более-менее равномерным распределением доходов?..

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

При негативных эмоциях мозг может запускать имитацию болезней

Авторы нового исследования выдвигают гипотезу: похоже, отрицательные эмоции (в частности, из-за более низких доходов) и боль имеют сходные нейронные механизмы. То есть похожие пути возникновения. И все это завязано на реакциях центральной нервной системы. Может быть, управляя своими эмоциями, мы могли бы ослаблять боль?

- Для ученых и врачей в работе мозга на сегодня больше тайн, чем понятных механизмов, - признался KP.RU врач-психиатр, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев. - На практике мы видим, что при негативных эмоциях, тревожном расстройстве мозг может запускать имитацию различных заболеваний. В том числе, могут возникать боли в разных частях тела, расстройство желудка, симптомы сердечно-сосудистых заболеваний при отсутствии реального поражения сердца. Исходя из этого, можно предположить и обратное: при получении позитивных эмоций, удовольствия мозг может как минимум смягчать болезненные симптомы. Но это только гипотеза.

Также психиатрам хорошо известны проявления боли при стрессе. Например, как будто необъяснимая (диагностика не находит проблем со здоровьем) давящая боль в голове.

- Раньше это называли «каска неврастеника», рассказывает доктор Гилев. - У человека ощущение, что голову сдавливает, как будто на нее надет тесный или даже раскаленный обруч либо массивный шлем. Пробуют разное лечение, ничего не помогает. В итоге оказывается, что у пациента тревожное или депрессивное расстройство. Психиатр назначает антидепрессанты. И - все проходит.

Зачастую, если стресс довел до боли, то без лекарственной терапии не обойтись, говорят врачи. Однако в любом случае позитивный настрой, безопасные способы снятия стресса (спорт, сон, общение с единомышленниками, хобби) точно никому не повредят. И так или иначе помогут улучшить самочувствие.