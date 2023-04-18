Каждый третий россиян счастлив

Фото: Евгений Старков

В каком регионе живут самые счастливые люди, и что влияет на уровень их счастья? Кто счастливее: мужчины или женщины? Как связаны покупки и счастье? На эти и другие вопросы отвечает ежеквартальное исследование «Ренессанс банка», основанное на потребительском опыте, оценке чувства самореализации, удовлетворенности качеством жизни и т.д.

Старший Вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Банка «Ренессанс» Ольга Конюшкова рассказала, что идея измерить счастье россиян пришла к команде год назад, и все это время велись активные работы по исследованиям, аналитике и выстраиванию стратегии действий в этом направлении: «Мы фокусируемся на том, чтобы делать невозможное возможным для своих клиентов, дарить им как легкость от ежедневного шопинга, так и помогать осуществлять мечты всей жизни, становиться счастливее. Но могут ли покупки приносить людям счастье и удовольствие? В поисках ответа на этот вопрос мы провели наше исследование».

Впервые «Индекс счастья» изучили в первом квартале 2023 года. Выяснилось, что почти каждый третий россиянин чувствует себя абсолютно счастливым или «нормально» (6.6 баллов из 10).

РАДОСТЬ В СЕМЬЕ

Пары, живущие вместе, и супруги счастливее одиноких граждан: пары оценивают уровень счастья на 6,8 – 6,9 баллов. Величина семьи тоже имеет значение. Чем больше членов семьи – тем выше показатели ощущения счастья.

Представители творческих профессий, топ-менеджеры, предприниматели и сотрудники, работающие в продажах. оценивают свой уровень счастья в среднем на 7,3 –7,5 баллов.

Для участников исследования с наиболее высокими показателями ощущения счастья главными факторами являются: перспективы, самореализация и движение. Участникам с наименьшими показателями ощущения счастья важны стабильность, зарплата, качественные товары и телевидение.

Самые популярные составляющие счастья – здоровье, отдых по выходным, перспективы и возможности развития.

В целом, более счастливыми чувствуют себя жители северокавказских и южных округов, у них средний уровень счастья – 7, 15 баллов. Немного отстают Приволжский (6,8) и Сибирский (6,69) округа. В центральном округе средний балл счастья – 6,41, и это самый низкий показатель по стране. Так, в Санкт-Петербурге уровень счастья 6,6, в Москве – 6,49.

В разных регионах счастье видят по-разному: жилье и семья делают счастливее на Кавказе. На Юге – отдых, туризм и еда. В Центре – шопинг и магазины. В Северных регионах – зарплата, онлайн покупки, телевидение, секс. В Сибири - перспективы.

Фото: Евгений Старков

ЧТО С ВОЗРАСТОМ?

А вот от возраста ощущение счастья практически не зависит. Данные исследования показали, что только на одну десятую отличаются показатели возрастной группы 25-34 года – 6,7 баллов от других групп (6,5 - 6,6 баллов)..

Женщины чувствуют себя счастливее, чем мужчины. Средний уровень счастья у женщин составляет 6,7 баллов, у мужчин – 6,5.

«Более высокий уровень счастья среди женщин можно объяснить и динамичным ростом женского предпринимательства в России - за последние три года рост числа предпринимательниц в десять раз опережал темпы роста малого и среднего бизнеса. Свой бизнес дает больше возможностей для самореализации – а это ключевой компонент женского счастья». - отметила профессор школы управления «Сколково» Алексей Комаров.

Фото: Евгений Старков

ШОПИНГ ЛУЧШЕ СЕКСА

Покупки – важнейший психологический фактор для счастья. 36% опрошенных включили шопинг в перечень ингредиентов счастья, личную жизнь и секс - 35%. Стоит отметить, что уровень покупательского счастья (6.9) – немного выше (6.6) уровня восприятия счастья в целом. Покупки делают жизнь лучше.

Но ежедневные товарные категории не вызывают восторга, а вот лакшери, спорт, путешествия, образование – это счастье. Чем больше трат на комфорт и досуг, тем выше счастье покупателя.

Траты на социальные проекты и благотворительность по уровню счастья (7,6 баллов) лишь немного уступают радости от покупки ювелирных украшений (7,8 баллов).

Как показало проведенное исследование, банковские услуги тоже могут добавлять счастья. 47% респондентов отметили, что в сфере банковских услуг их делает счастливее удобство пользования продуктами и услугами оплат, переводов и покупок. Для сравнения – выгодная ставка добавляет счастья только 23% опрошенным.

На уровень счастья 41% влияют мобильные приложения с оплатой, переводами, скидками и подписками. Удобная карта – продукт номер два (14%) Все, что помогает покупать - положительно влияет на уровень счастья.

Осчастливливают банковские услуги с небольшим чеком, от 1 до 5 тысяч рублей, то есть Daily Banking. Это подтвердили 20% участников исследования. Однако, банки 5.0 переходят от daily banking к daily shopping.

48% россиян делает счастливыми сервис Госуслуги.

«Цифровые сервисы делают нашу жизнь легче, что естественно отражается на восприятии счастья как такового», – резюмировал кандидат экономических наук, эксперт Департамента менеджмента и инноваций ФГОБУ Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.