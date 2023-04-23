Национальные флаги стран мира: зачем на знаменах мускатный орех и автомат Калашникова

Пятиконечные звезды на флаге Китая к астрономии отношения не имеют: большая обозначает лидерство компартии, четыре поменьше - пролетариат, армию, крестьянство и интеллигенцию. Фото: Vivek PRAKASH/REUTERS

Государственный флаг - своеобразная визитная карточка, из которой можно получить немало информации о конкретной стране. В научном мире изучение стягов, знамен и штандартов выделено в отдельную дисциплину под названием «вексиллология».

«Комсомолка» рассказывает о самых необычных флагах мира.

Квадраты и двузубцы

Флаги подавляющего числа государств - прямоугольные, ширина и длина которых чаще всего составляют пропорцию 2:3. А вот у Ватикана и Швейцарии флаги - квадратные. Непальский - единственный в мире, имеющий форму двузубца.

У флага Непала - два зубца. В честь местной королевской династии, давшей две крупные родовые ветви. У каждой ветви был свой собственный вымпел. И флаг страны их объединил.

Филиппинский флаг уникален тем, что на нем цвета могут меняться местами: в мирное время красная полоса находится снизу, а синяя сверху; если же грянет война, полосы меняются местами.

Звезды и созвездия

Одна или несколько звезд на флаге могут иметь разное значение. В США, Абхазии, Тувалу и на Филиппинах - это количество штатов, регионов или островов. Звезды с полумесяцем - символ ислама, и такое сочетание присутствует на флагах Мавритании, Турции, Азербайджана, Узбекистана и еще нескольких государств.

На флаге Бразилии вовсе не мяч, как может показаться, а созвездие Южный Крест.

А вот на государственных символах Австралии и Новой Зеландии изображен Южный Крест. Это самое яркое созвездие Южного полушария, являющееся ориентиром для мореплавателей. Южный Крест также присутствует на флаге Бразилии, причем в особом расположении - на небе над Рио-де-Жанейро в день и час провозглашения независимости Бразилии в 1889 году.

Средневековый прибор и орех

Португальцы поместили на свой флаг астрономический прибор - армиллярную сферу. Ни у одной другой страны мира научных приборов на флагах нет. Впрочем, армиллярная сфера - изобретение средневековых ученых - давно не используется.

Армиллярная сфера на флаге Португалии символизирует достижения мореплавателей, открытия которых когда-то превратили маленькую страну в огромную колониальную империю.

Обретя независимость, индийцы планировали разместить на своем флаге изображение прялки, но в итоге решено было изобразить похожий на колесо со спицами буддистский религиозный символ - дхармачакру (колесо закона).

На флаге Гренады - мускатный орех. Экспорт этой специи - основа экономики страны.

У киргизов на государственном флаге - юрта, у камбоджийцев - архитектурное сооружение, храм Ангкор-Ват. А вот на флаге Гренады (речь не о провинции в Испании, которой посвятил стихи Михаил Светлов, а об островном государстве в Карибском море) есть мускатный орех. Гренада - главный мировой производитель этой специи.

Розового цвета нет, фиолетовый - редкость

Подсчитано, что на флагах всех стран мира используется более 500 различных цветов и оттенков. Кто-то, как, например, Албания, Польша и Дания, довольствовался всего двумя цветами, а вот гватемальцы решили не жалеть палитры: их флаг - восьмицветный.

Самый ходовой цвет - белый, он встречается на флагах 18% всех стран. Красный - чуть менее популярен (17%). Причина проста: во многих культурах белый означает чистоту, а красный - силу, кровь, жертвенность. Но есть объяснения и более прозаичные: когда-то красители стоили очень дорого, ткань была светлой, а в красный цвет ее можно было окрасить, используя дары природы, например, ягоды.

На флаге Содружества Доминики изображен попугай сиссеру - символ этого карибского государства. Голова и грудка птицы - фиолетовые.

Но никакие растения не могли сделать полотнище фиолетовым. Только средиземноморские улитки, из которых добывали такой краситель. Чтобы получить 100 граммов фиолетового раствора, надо было поймать и переработать более 10 тыс. моллюсков, что делало фиолетовую краску чрезвычайно дорогой. Вот и появился на государственных флагах фиолетовый лишь в конце XIX века, когда был синтезирован сравнительно дешевый краситель. Например, на флаге Никарагуа, где изображена радуга. Или на флаге Содружества Доминики.

Почему на флагах нет розового и бежевого цветов? В Международной ассоциации вексиллологических федераций (FIAV) дают такой ответ: розовый ассоциируется с романтикой, а потому не считается в геральдике «серьезным». А бежевый, как объяснил член FIAV Стефан Акст, смахивает на грязно-серый, что выглядит неэффектно.

Холодное и стрелковое оружие

Из различных видов оружия, изображенных на флагах десятка стран мира, можно собрать целый арсенал. Так, на флаге африканского Эсватини - копья. И это притом что армия этого государства никогда не вела войн. Есть копья и на гербе Доминиканской Республики, являющемся центральным элементом национального флага этой страны. У гаитянцев на гербе, также присутствующем на флаге, целые горы оружия - топоры, пушки с ядрами, ружья. У саудитов - сабля.

Автомат Калашникова, книга и мотыга на флаге Мозамбика символизируют оборону, образование и производство.

Флаг Мозамбика - единственный в мире, на котором изображено современное стрелковое оружие - автомат Калашникова. Мозамбик обрел независимость в 1975 году, в немалой степени благодаря помощи СССР. В память об этом калашников продолжает оставаться на мозамбикском стяге, хотя в 2005 году там был объявлен конкурс на новые флаг, гимн и герб. Прием заявок давно закончен, но итоги так и не подведены.

КСТАТИ

Российский триколор - пример славянам

В России белый цвет определяют как цвет мира и чистоты, синий - веры и постоянства, красный - силы и крови, пролитой за Отечество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бело-сине-красными являются флаги России, Таиланда, Франции и некоторых других стран. Причем почти у каждой из них - своя трактовка цветов стяга. В России белый цвет определяют как цвет мира и чистоты, синий - веры и постоянства, красный - силы и крови, пролитой за Отечество. У тайцев же синий цвет символизирует монархию. А синяя полоса французского флага связана с цветом облачения св. Мартина Турского, покровителя Франции.

- Французы скопировали триколор у голландцев. Именно трехцветный флаг принца Оранского вдохновил на создание собственного триколора сначала героев Французской революции, а затем россиян, - рассказал «КП» историк-вексиллолог Андрей Апарцев. - Термин «триколор» пришел в русский из французского языка. Есть вертикальные триколоры различных цветовых гамм (Румыния, Мексика, Бельгия) и горизонтальные (Россия, Армения, ФРГ, Нидерланды). Французов стали копировать другие европейские государства, а вот тройка горизонтальных или вертикальных полос синего, белого и красного цветов в различной последовательности, с гербами и без, появилась на флагах многих славянских государств (Словении, Сербии, Словакии). Причем именно российский триколор стал основой такого своеобразного единства. В середине XIX века европейские славяне были зависимы: хорваты - от Австрии, сербы - от Османской империи. Помощь в освобождении оказала им наша страна. В 1848 году в Праге состоялся Славянский конгресс, на котором был утвержден панславянский флаг цветов российского триколора, а после того, как славянские народы Восточной Европы завоевали независимость, за основу своих флагов в большинстве своем они взяли именно наш.

ЛЕГЕНДЫ

Раскрасил ребенок?

Норвежский флаг ничем особо не примечателен - синий скандинавский крест в белой окантовке на красном фоне. Но есть забавная версия: якобы автором норвежского флага является ребенок, который в 1814 году добавил синего в датский флаг. Отцу мальчика, члену парламента, идея понравилась, и эскиз был утвержден. Впрочем, это только легенда.

Флаги Норвегии (вверху) и Дании похожи: когда-то у них был тесный военный и экономический союз.

У хорватов - своя история. Легенда гласит, что король Хорватии Светослав Суронья, правивший этим государством в X веке, играл в шахматы с венецианским дожем и выиграл у него право владеть некоторыми городами. В честь этой победы на гербе и флаге Хорватии появилась шахматная сетка.

В ТЕМУ

На трусах - можно, на скатерти - нет

К государственным флагам во всем мире относятся с почтением и охраняют законами. Порой весьма необычными. В Дании, например, наказание ждет любого, надругавшегося над флагом иностранного государства, а вот насчет собственного ничего не говорится.

Американский флаг можно наносить на все что угодно. Фото: Shutterstock

Звездно-полосатую символику американского флага можно наносить на все что угодно, включая трусы и носки. А вот скатерти и одноразовые салфетки с таким изображением делать нельзя. Американцы, кстати, приучены не выбрасывать ставшие ветхими флаги, а проводить особую церемонию их сожжения. Также во многих почтовых отделениях США стоят специальные контейнеры для утилизации отслуживших свой век государственных символов.