«Разругались из-за квартиры»: 90-летний отец Киркорова разводится с женой

С Людмилой Смирновой Киркоров-старший прожил в браке 26 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жизнь Филиппа Киркорова бурлит. Женился, развелся, поругался, купил одежду по цене квартиры, снял скандальный клип, кардинально поменял внешность... Но оказалось, что и отец поп-короля, 90-летний Бедрос Киркоров умеет удивить. Как рассказал журналистам сам Филипп, его родитель внезапно подал на развод со своей 68-летней женой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет.

Филипп пошутил: мол, не исключено, что Бедрос попросту влюбился.

- Ну и прекрасно! Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга, - рассказал Филипп программе НТВ «Ты не поверишь!» - Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью.

Правда, певец до сих пор считает, что Бедрос в свое время поспешил, обвенчавшись с молодой женой. После смерти своей первой жены, мамы Филиппа Виктории, которая сгорела от онкологии, Бедрос нашел утешение у Людмилы, педагога из Великого Новгорода.

- Сейчас он думает разводиться. Пусть разводится, если хочет, но зачем венчаться тогда надо было?! Это же какая-то ответственность должна быть, - вздыхает Киркоров-младший. - Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал и любил, не венчался. А с другой супругой венчался...

Филипп в шоке, но рад, что в 90 у отца все еще бурная личная жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давно жили порознь

- Я ничего не знаю о разводе, муж со мной давно уже не разговаривает, - сказала «КП» Людмила, пока еще законная жена Бедроса Киркорова.

Женщина живет и работает в Великом Новгороде, где преподает в Новгородском государственном университете, заведует там кафедрой аграрной экономики.

С Бедросом Людмила познакомилась в начале 90-х, когда артист приезжал с гастролями в Новгородскую область (Бедрос - эстрадный певец, народный артист России). Смирнова показывала гостю местные достопримечательности. Бедрос был разбит смертью жены, Людмила тоже залечивала раны после развода. Своих детей у нее не было.

Филипп поначалу не принял мачеху, посчитал, что Бедрос предал память покойной жены. Но Киркоров-старший настоял на своем: женился на Людмиле, потом и обвенчался в Софийском соборе Новгородского кремля. Отношения Филиппа с мачехой потеплели, когда артист узнал, что 46-летняя женщина ждет ребенка. Родилась девочка, ее назвали Ксенией, но малышка умерла через неделю после родов. Это была большая трагедия для всей семьи.

Утешение Людмила и Бедрос нашли во внуках. Однако артист не раз сетовал, что они с женой живут в разных городах.

- Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподает. Она ко мне приезжает. И я в любую свободную минуту еду туда, - еще этим летом говорил «КП» Бедрос.

Когда мы дозвонились до Киркорова-старшего, он не стал отрицать: действительно решил разойтись с супругой.

- Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью. Поэтому все эти разговоры про то, что я ушел к своей медсестре, - бредни, - заверил «Комсомолку» Бедрос. - Я давно уже не занимаюсь сексом. Медсестре я действительно помогал финансово, но помогал ей оплатить ЭКО. Они с мужем хотели ребенка, не получилось. Я им дал немного денег, чтобы их мечта осуществилась.

Первая жена Бедроса Виктория умерла от онкологии. Фото: СОЦСЕТИ

Поссорились из-за недвижимости

Сейчас разводом Бедроса занят юрист Александр Добровинский.

- Пока я изучаю все документы, касающиеся совместно нажитого имущества, и скоро начнем сам процесс, - поделился с «КП» Добровинский. .

У Бедроса Киркорова и правда немало недвижимости: две столичные квартиры на Земляном Валу (в одной из них певец сейчас живет. - Ред.) дом в Болгарии, дом и две квартиры в Новгороде.

- Жаль, что Бедрос разводится с Людой, - говорит бывшая домработница Филиппа Людмила Дороднова. - Люда очень любит внуков, детей Филиппа. Надеюсь, они будут общаться.

Однако, по словам приятеля Бедроса Киркорова, у артиста не получилось расстаться с женой друзьями.

- Бедрос подал на развод, когда узнал, что Люда нарушила их договор. Они в свое время покупали две квартиры в Новгороде и условились: одна квартира будет оформлена на Людмилу, другая - на него, - говорит друг певца. - Но недавно Бедрос узнал, что жена переоформила на себя и вторую квартиру. Поэтому и привлек Добровинского, хотел вернуть себе жилье. Но Филипп его отговорил: мол, оставь Людмиле, все-таки прожили вместе столько лет. А квартиры в Москве и дом в Болгарии останутся у Бедроса, потому что он их покупал до брака. Людмиле достанется только недвижимость в Новгороде - трехэтажный дом и две квартиры.

КСТАТИ

Родные не приняли вторую супругу

По словам друзей Киркоровых, решение 90-летнего Бедроса о разводе поддержала и его болгарская родня - сестра Мари и брат Хари. Дескать, они очень были привязаны к маме Филиппа Виктории Киркоровой и за эти годы так и не сроднились с новой женой Бедроса.