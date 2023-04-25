Сначала героя Юрия Никулина домогалась стамбульская жрица любви... Фото: Кадр из фильма

Пародия на шпионские фильмы

Как часто бывает в кино, идею нового фильма «подсказали» журналисты. Сценарист Яков Костюковский прочитал в одном советском журнале в рубрике «Их нравы» заметку об иностранных контрабандистах, которые придумали перевозить драгоценности в гипсовых повязках на мнимых переломах. Это был ход, на основе которого режиссер Леонид Гайдай и его соавторы - кинодраматурги Яков Костюковский и Морис Слободский - сочинили сценарную заявку с рабочим названием «Контрабандисты» и отправили ее в Госкино. Содержание этой заявки в общем-то хорошо известно: советского служащего, впервые выехавшего за рубеж по турпутевке, контрабандисты ошибочно принимают за агента-перевозчика и закатывают ему в гипс на руке драгоценности для отправки в Советский Союз. И потом этот герой помогает милиции поймать преступников.

Идея снять детективно-эксцентрическую комедию была изумительной, но история с ввозом ценностей из-за бугра выглядела нелепой. Ради какого гешефта стали бы рисковать контрабандисты? И тогда хитрый Гайдай и его соавторы, совсем обнаглев, написали в заявке, что, по их сведениям, советский рубль очень привлекателен за рубежом и занимает «солидные позиции на международной валютной арене», что вызвало «ажиотажный интерес» у контрабандистов со всего мира.

Актриса Нина Гребешкова не горела желанием играть положительную жену Горбункова. Фото: Кадр из фильма

«Здорово, разгильдяй!»

Главная роль - Семена Семеновича Горбункова, скромного старшего экономиста «Гипрорыбы» не героической наружности, но способного на подвиг, писалась специально для Юрия Никулина. «Мосфильм» отпросил его на полгода у Московского цирка, где Никулин был ведущим артистом (кстати, за это киностудия обычно платила Союзгосцирку солидную неустойку). Актеры на другие роли прошли сложные кинопробы.

Некоторые персонажи потерялись в процессе работы совсем. В первоначальном сценарии были Граф («человек с располагающей внешностью») и Механик («бывший тяжелоатлет, дисквалифицированный за систематическое пьянство»), которые потом воплотились в Гешу Козодоева и Лелика. На роль Геши пробовался не только Андрей Миронов, но и Георгий Вицин, и Валерий Носик. Но Миронов показался Гайдаю идеальным в этом образе. Леликом назначили Анатолия Папанова, хотя пробовались еще Михаил Пуговкин, Леонид Сатановский...

Персонажи Папанова и Миронова в сценарии Гайдая носили клички Механик и Граф. Фото: Кадр из фильма

Можно себе представить, что творилось на улицах Сочи, где проходили съемки, когда на площадку приезжали Никулин, Миронов и Папанов. С раннего утра толпа зевак собиралась поглазеть на любимых артистов. С популярностью Юрия Никулина не мог сравниться никто! Народ его обожал.

Однажды на съемочную площадку прорвался какой-то алкаш. Увидев Никулина, он отодвинул локтями Папанова и Миронова и, любовно глядя в глаза Юрию Владимировичу, сказал: «Здорово, разгильдяй!». И хотя вместо «разгильдяй» было сказано другое крепкое словцо, Миронов ощутил уколы зависти. А Папанов философски заметил: «Вот она, настоящая народная любовь!»

Вместе с «Семен Семенычем» на Черноморское побережье махнула его семья. Жена Татьяна Никулина снялась в роли гида по Стамбулу, сын Максим сыграл мальчика, шагающего «по воде, аки по суху». Для этого трюка на небольшой глубине была закреплена доска, и по ней шел мальчик с сачком.

Взгляд маркизы Помпадур, рот Элизабет Тейлор

Блондинка Анна Сергеевна в сценарии именовалась Незнакомкой - «красавица с гордым, проницательным взглядом маркизы Помпадур, с полуоткрытым зовущим ртом Элизабет Тейлор и с соблазнительно-волнующими формами одной нашей кинозвезды, имя которой по понятным причинам мы называть не будем». В кинопробах участвовали не только Светлана Светличная, которая и сыграла эту роль, но и Людмила Максакова, Лидия Юдина, Эве Киви...

...а затем его соблазняла роковая блондинка в исполнении Светланы Светличной. Фото: Кадр из фильма

На роль управдома Варвары Сергеевны Плющ рассматривали Нонну Мордюкову, Людмилу Шагалову, Нину Агапову, Клару Лучко... На мой взгляд, Мордюкова стала эталонной теткой-управдомшей, но именно она в дальнейшем почему-то подверглась жесткой критике. Советским киноведам Мордюкова показалась «несмешной».

Жена Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова не рвалась сыграть жену Горбункова, которая ей показалась слишком положительной - «бело-розовым зефиром». Но честно прошла кинопробы вместе с Ией Саввиной. «Дочку Семена Семеновича» - белокурую голубоглазую малышку с бантом, которая в одной из сцен кричала звонким голосом (Клары Румяновой): «Мы провожаем папу!», сыграла пятилетняя Саша Лисютина. На съемки фильма она попала «по блату», ее фотографию показал Гайдаю знакомый семьи, который работал на «Мосфильме». Но ранний опыт в кино девочку не потряс, после школы она не пошла в артистки, а поступила в Московский медико-стоматологический институт. Стала хорошим стоматологом. К несчастью, в довольно молодом возрасте она серьезно заболела: потеря памяти, перемены в настроении, забывала даже имена близких... Работать врачом она уже не могла, наоборот, ее стали лечить в специализированной клинике. А потом произошла трагедия: 25 апреля 2011 года, в очередную годовщину начала съемок «Бриллиантовой руки», тело Александры Лисютиной обнаружили под окном ее палаты на восьмом этаже. То ли это был несчастный случай, то ли она выбросилась из окна. Ей было всего 47 лет.

Дочь Горбункова в фильме сыграла Саша Лисютина. Ее судьба сложилась трагически: Александра погибла в 47 лет. Фото: НТВ

Ее старшего брата в «Бриллиантовой руке» сыграл Дмитрий Николаев. Он попал на «Мосфильм» благодаря своей собаке, которую часто снимали в кино. Во взрослой жизни Николаев работал режиссером-постановщиком в театрах, на радио и телевидении.

«Идиот!» - это был крик души

Съемки южного портового города, в котором происходили основные события фильма, проходили на Черноморском побережье - в Сочи, Адлере, под Туапсе. Стамбул отсняли в старом квартале Баку. Улица, где так неудачно поскользнулся на арбузной корке Семен Горбунков, называется Кичик Гала. Она и сейчас притягивает туристов как магнит. Как говорят, в любое время суток здесь обязательно кто-то фотографируется, растянувшись на мостовой.

Во время съемок «Бриллиантовой руки» случались экспромты. Например, когда снимали сцену рыбалки у Белой скалы (на самом деле это скала Киселева под Туапсе) в начале лета. Анатолию Папанову приходилось много времени проводить в довольно прохладной воде. И когда в очередной раз объявили, что прежний дубль не пошел «по техническим причинам», Папанов не сдержался и крикнул ассистенту режиссера: «Идиот!» Этот крик души показался Гайдаю очень органичным, и он вошел в картину. Кстати, значительная часть сцен с уплывающим на подводном аппарате Леликом снималась операторами комбинированных съемок в небольшом водоеме. Для этого трюка были изготовлены специальные латексные фигуры, похожие на Папанова и Миронова. Еще один манекен с лицом Юрия Никулина использовался в финальной части картины, когда Семен Семенович Горбунков выпадает из багажника парящей в воздух машины. И вот однажды уборщица гостиницы «Горизонт» в Адлере, где жила съемочная группа, случайно обнаружила этот манекен в кладовке с реквизитом, и быстренько сообщила всем о «смерти» Никулина.

СКАЗАНО!

«Наши люди в булочную на такси не ездят»

28 апреля 1969 года картина вышла на широкие экраны. В течение года ее посмотрели 76,7 млн зрителей. Фильм стал лидером проката 1969 года. И мгновенно разошелся на цитаты. Вот наиболее яркие:

- Чтоб ты жил на одну зарплату!

- Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.

- Не виноватая я, он сам пришел.

- Наши люди в булочную на такси не ездят.

- Стамбул - город контрастов.

- Будете у нас на Колыме - милости просим. - Нет, уж лучше вы к нам.

- За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Журналиста «Комсомолки» позвали на роль мордоворота

Громилой из перехода стал корреспондент «КП» Леонид Плешаков. Фото: Кадр из фильма

«Бриллиантовую руку» я смотрела стопятьсот раз ради одного эпизода в подземном туалете. Мордоворота с черепом, который спрашивает у героя Никулина: «Папаша, огоньку не найдется?», сыграл мой папа - журналист Леонид Плешаков. На съемки он попал случайно - это из серии журналистских удач. Эпизод длится считаные секунды, а в память врезался всем.

Папа в то время работал в «Комсомольской правде». Однажды к ним на 6-й этаж (улица Правды, 24) пришли иллюзионист Игорь Кио и Юрий Никулин. Рядом с редакцией находилось знаменитое цирковое училище. С Кио папа был уже хорошо знаком, писал о нем, а с Никулиным встретился впервые. Познакомились, поднялись на 7-й этаж в буфет выпить кофейку. Папина фактура (борода, рост 190, косая сажень в плечах, в редакции его нежно называли «человек-гора») всегда привлекала внимание. И люди, хоть звезды, хоть министры, с удовольствием с ним общались. Юрий Владимирович неожиданно у него спросил:

- У вас на груди волосы есть?

И объяснил, почему это «так важно». Гайдай будет снимать очередную комедию, где герой Никулина случайно становится обладателем контрабандных сокровищ. И в одном эпизоде он сталкивается с огромным человеком, на груди которого висит череп. Прохожий задает ему невинный вопрос, но, заметив череп, Никулин пугается до немоты - принимает его за преступника.

- Сами понимаете, череп лучше смотрится на волосатой груди. Вы могли бы в этом эпизоде сняться? - спросил Юрий Владимирович.

Папа не растерялся, сказал, что снимется, если Никулин даст ему интервью. Этот разговор был похож на несерьезный треп за чашечкой кофе. Но все оказалось серьезно...

Кстати, озвучивал папу профессиональный артист: в фильме мы, к сожалению, слышим не его роскошный баритон. Ну а общение с Никулиным не ограничилось одним интервью, они подружились. И в кино папа снимался после этой истории еще много раз.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Атомный взрыв» вырезали

Несмотря на шквальный успех у зрителей, кинокритики восприняли «Бриллиантовую руку» неоднозначно. Некоторые упрекали Гайдая в «неразборчивости в выборе комических средств». Моралистов возмутил не только стриптиз в исполнении Светланы Светличной, но трусы, которые сдернули с героя Анатолия Папанова во время рыбалки.

Эльдару Рязанову показалось, что в фильме Гайдая «затянут почти каждый эпизод». Особенно критиковали сцену на пароходе, где Андрей Миронов поет и танцует, ее назвали «вставным концертным номером». Кстати, песня «Остров невезения» появилась, когда фильм был фактически снят. Композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев написали по заказу Гайдая две песни - «Про зайцев» и танго «Помоги мне». А потом написали еще про «Остров», где причина всех неудач живущих на нем дикарей - понедельники. Зацепин еле уговорил Гайдая (тот сопротивлялся: «У меня нет места для третьей песни») включить ее в картину.

В финале была сцена с «чудовищным атомным взрывом», которую так и не увидели широкие зрители. Ее вырезали. Дело в том, что во время приемки фильма эту сцену совершенно не понял председатель Комитета по кинематографии Алексей Романов. Гайдай ему пояснил: сцена необходима для показа «всей сложности нашего времени». Романов взъярился: «Какая сложность времени?! И вообще там у вас и про дикарей, про черных снаружи и добрых внутри, и про пьянство, и какой-то секс, и голые бабы. Что, вы там с ума посходили на «Мосфильме»?». Примерно на такую реакцию и рассчитывал Гайдай. «Атомный взрыв» был тактическим: режиссер специально вклеил эту сцену, которая должна была повергнуть начальство в такой ужас, что других придирок к фильму уже не было.