Поролон в трусах или импланты? Киркоров потряс увеличенными ягодицами в прозрачном костюме

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Киркоров недавно радикально преобразился: 55-летний Филипп лег под нож пластического хирурга и сделал серию операций. Артист с гордостью перечислял, что именно он изменил в себе. Певец сделал липосакцию, избавившись от лишнего жира, обзавелся кубиками на прессе, сделал подтяжку кожи лица, подкорректировал грудь… Еще об одной операции музыкант, похоже, скромно умолчал. Зато ее результатами смогли полюбоваться зрители на концерте в Санкт-Петербурге.

Филипп вышел на сцену в Санкт-Петербурге в облегающем полупрозрачном комбинезоне. Фото: соцсети.

Киркоров вышел на сцену в облегающем полупрозрачном черном комбинезоне. Обтягивающий наряд подчеркнул постройневшую фигуру артиста, в том числе его неожиданно округлившиеся ягодицы. Когда Филипп в танце повернулся спиной к залу, все ахнули: его «пятая точка» заметно прибавила в объемах.

«Такой попе позавидуют даже Дженнифер Лопес с Ким Кардашьян», - хихикали зрители, пытаясь отгадать: что это – результат пластической операции или просто ухищрения костюмера. Возможно, в погоне за совершенством Филипп поддался на уговоры своего пластического хирурга и вставил в ягодицы импланты. А, может быть, просто воспользовался специальными поролоновыми накладками, придающими фигуре объем.

Когда певец повернулся к зрителям спиной, зал ахнул: это импланты или поролоновые накладки? Фото: кадр видео.

Сам Филипп свое преображение пока не комментирует. В декабре Киркоров решился на пластику живота и сделал липосакцию. Благодаря операции артист заметно преобразился. Филипп похудел на 12 килограммов и обзавелся кубиками на прессе. На этом музыкант не остановился и перед апрельскими концертами сделал еще несколько операций. Музыкант хотел радикально измениться к своему 56-летию, которое он отпразднует 30 апреля.

После пластики Филипп полностью поменял гардероб. Из размера XXXL он похудел до L. Пришлось срочно перешивать сценические костюмы. Очевидно, прозрачный комбинезон, в котором Киркоров блеснул упругими ягодицами на сцене в Питере, - как раз из новой серии. Наряд довольно смелый, сплошь с прозрачными вставками обнажающими постройневшие части тела артиста.

Ягодицы Киркорова явно увеличились в объемах. Фото: кадр видео.

Филипп уже не впервые попадает под шквал критики из-за своих экстравагантных костюмов. Чего только стоят прозрачные лосины, в которых он вышел на сцену в Казахстане. Шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) не преминул пнуть экс-супруга Аллы Пугачевой и пошутил на одном из своих концертов: Киркорову следует отправиться в них в зону СВО ради примирения сторон.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено», - сообщил комик.

Киркоров в ответ отмалчиваться не стал и сообщил, что готов отправиться в зону СВО в чем угодно. Хоть в прозрачных колготках.

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», - заявил Киркоров.