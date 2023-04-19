Новые открытия в Египте поражают археологов: найдены свидетельства страшных ритуалов

Это находка археологов из Университета Нью-Йорка во дворце Рамсеса II в Абидосе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, чем можно удивить археолога, занимающегося раскопками в Египте? Разве что ещё одной мумией.

Однако весной 2023 года сначала американские, а затем немецкие ученые, работающие в Стране пирамид, пришли в ужас от собственных открытий. Ещё бы! Найти двести бараньих голов сразу! Мумифицированных и отлично сохранившиеся, с крутыми рогами. Зрелище, достойное фильма ужасов. Но это не фантазия сценариста, а реальная находка археологов из Университета Нью-Йорка во дворце Рамсеса II в Абидосе, недалеко от Луксора, куда российские туристы часто ездят на экскурсии из Хургады. Рядом с рядами бараньих голов лежали мумии собак, коз, коров, оленей и даже один страус. Тоже мумия.

Что все это значит? Скорее всего, животных принесли в жертву в честь Рамсеса II через тысячу лет после смерти фараонов, считают в Министерстве туризма и древностей Египта. Находки проливают свет на то, какой была жизнь в Абидосе, подчёркивает Мостафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета по древностям. И показывают, насколько важен был для египтян этот храм, если даже здесь совершали столь масштабные ритуалы.

Учёные из Археологического Института в Берлине под руководством Юлии Грески ведут раскопки совсем в другой части Египта - в Аварисе, на севере страны, в дельте Нила, неподалёку от побережья Средиземного моря. Но и их ждали леденящие кровь находки.

Двенадцать отрубленных человеческих рук. Все правые. В древности (а речь идёт от 1640 - 1530 годах до н.э.) они были выложены на всеобщее обозрение перед входом в тронный зал дворца. И явно должны были произвести впечатление на каждого, кто туда входит.

По костям ученые определили, что руки принадлежали взрослым людям, скорее всего, мужчинам, от 14 до 60 лет, на них нет следов возрастных изменений или болезней.

Аварис в те времена был столицей гиксосов - загадочного народа или народов, захвативших большую часть Египта. Скорее всего, отрубленные руки - часть какой-то жуткой церемонии. По одной из гипотез, это руки поверженных врагов. Историкам известны изображения подобного ритуала в Древнем Египте. Но реальные свидетельства найдены впервые.