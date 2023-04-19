Россия впервые применила сверхтяжелую термобарическую бомбу: Почему Украина боится контрнаступать и какой ответ готовит наше командование

Термобарическая бомба ОДАБ-500ПМ.

Страны «большой семерки» ждут контрнаступления украинской армии и страшатся того, что Россия в ответ применит «любые инструменты» для ее отражения. Значительные украинские силы сконцентрированы на правом березу Днепра. Но и ВС РФ демонстрируют, что есть чем отразить возможные атаки.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту ситуацию с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом, членом Изборского клуба.

НАСТУПЛЕНИЕ ВСЕ ЖЕ БУДЕТ

- Что имеют в виду представители Запада, говоря о жестком ответе России - и когда Киев начнет наступать?

- О наступлении Киева мы слышим как минимум с прошлой осени. Их зимнего наступа не случилось. Потом все начало сводиться к весеннему наступлению. Пошла вторая половина апреля — контрнаступления ВСУ мы не видим.

- О чем это говорит?

- О том, что Киеву не хватает резервов и ресурсов, чтобы сейчас идти в наступление. Соответственно, не хватает воли и решительности наступать тем, что у них есть.

- Но они пытаются накопить силы?

- Мы видим, что лихорадочно перебрасываются новая артиллерия, новая бронетехника. Идут тренировки, скорее всего, новых частей по слаживанию — или частей, которых были доукомплектованы. Что говорит о том, что весеннее наступление все-таки состоится. И мы должны быть к нему готовы.

- И как дальше могут развиваться события: мы разобьем ВСУ - это крах для режима, для Украины, цели СВО достигнуты? Или — передышка, и они по новой начнут собирать силы?

- Решительного разгрома или перелома в случае неудачи наступления не произойдет. Фронт не посыпется. Надо понимать: даже неудачное наступление противника — это не разгром его. В ходе которого будут израсходованы не все, но значительные ресурсы техники, боеприпасов, ГСМ, живой силы. После чего останется перейти в глухую оборону. Как, во многом, они сделали зимой. Но и неудавшееся наступление ВСУ станет для них тяжелым знаком, черной меткой.

- Сейчас украинская армия находится на пике формы.

- В общем, да. В июне прошлого года главком ВСУ Залужный писал, что они смогут разгромить Россию, когда станут частью НАТО. Ну, вот сейчас они оснащены натовской техникой и вооружением. Их учили и учат сражаться по стандартам НАТО, под руководством инструкторов НАТО. То есть получили почти все, что хотели. И вот если даже со всем этим Киев не сможет продемонстрировать решительный успех — Запад увидит, что не в коня корм.

- А собрать новую такую же группировку?

- Нужно не менее 3-4 месяцев. Понадобятся новые волны мобилизации. Но на Украине мобресурс очень стремительно истощается. Это видно по качеству новых мобилизованных. Для них ставка очень высока.

- Потому и медлят?

- Выбирают момент. И продолжают собирать ресурсы. Потому что понимают: если поступление не сложится — это будет слишком серьезный провал.

СИГНАЛЫ ЗАПАДУ

- Так чего именно, какой конкретно реакции ожидает от Москвы Запад?

- Мы видим второе посещение зоны СВО президентом России.

- Это говорит о чем?

- В ходе первого посещения были заслушаны все командующие. Были приняты определенные решения, внесены коррективы. Второй раз президент прилетел, чтобы убедиться, как выполняется запланированное. Это не показуха, как у Зеленского под Бахмутом когда-то. Наше командование и высшее политическое руководство отлично отдают себе отчет в том, насколько ситуация серьезна и насколько ставки высоки. Лично я уверен, что украинский удар мы встретим достойно.

- И что, после провала контрнаступление Запад с Киевом смогут вырулить на долгий и нужный переговорный процесс?

- Повторюсь: неудавшееся наступление — не разгром. Тяжелый моральный удар, огромные потери, да. Но противник после этого, скорее всего, останется на тех позициях, на каких был до наступления. Но мяч будет на нашей стороне. Если к тому моменту у нас будет достаточно ресурсов — мы сможем нанести свой контрудар. По ослабленному противнику. И вот тогда возможно резкое изменение ситуации на фронте. Но чтобы это произошло, надо для начала выдержать этот удар. Истощить противника. Сохранить свои ресурсы. И воспользоваться слабостью другой стороны.

ЕСТЬ ТАКАЯ БОМБА

- Наши бойцы применили против позиций ВСУ в Артемовске бомбу ОДАБ-500ПМ — термобарическую. Как это может изменить ситуацию на фронте?

- Эта бомба существует достаточно давно. И «пятисотая», и «тысяча пятисотая». Летчики их называют «чугун», накоплено их много. Но с конца марта 2022-го за счет того, что американцы вместе с натовцами выстроили на Украине систему ПВО, которую мы перед этим подавили, мы были лишены возможности работать по фронту такими тяжелыми калибрами.

Схема термобарической бомбы ОДАБ-500ПМ. Фото: ru.wikipedia.org

- То есть, проблема с доставкой бомб до цели?

- Да. В последние полтора-два месяца мы получили возможность работать с этими «доработанными» бомбами, не входя в зону действия украинских ПВО. Она сбрасывается с высот в 30-40 км и дальше планирует и с высокой точностью попадает в цель. Это ставит ВСУ перед большой проблемой.

- Какой?

- До сих пор они работали, конечно, не в тепличных условиях, но в достаточно комфортных. Когда их собственные силы считались защищены от нашей авиации, с которой мы глубоко работать не могли. Сегодня дальность отодвинулась на 50-60 км вглубь украинской обороны. И Россия может более уверенно воздействовать своей большой авиационной группировкой, которая пока применяется крайне ограниченно. А ограниченное применение серьезных бомб связано еще и с тем, что мы тоже ведем накопление сил, средств и боеприпасов. Чтобы достойно ответить.

- Украинские ПВО, усиленные благодаря НАТО, мы пока в глубине подавить не можем?

- Мы ПВО прорываем, когда наносим комбинированные удары в глубине территории противника по военным объектам. Используем как ударные дроны типа «герани» различных модификаций, так и крылатые ракеты разных типов, идущие за ними. Благодаря такой комбинации хорошо преодолеваем их ПВО. Но пока не видно было операций по полному подавлению сил ПВО в каком-то конкретном районе. Такого гарантированного «окна прорыва».

Возможно, все еще впереди.

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