Смерть, «знаки» войны и звуки страха: Пугающие сигналы редчайшего солнечного затмения 20 апреля 2023

Россияне не смогут увидеть редкое гибридное солнечное затмение 20 апреля Фото: Shutterstock

В четверг, 20 апреля, произойдет невероятно красивое явление природы: солнечное затмение. Местами оно будет полным, то есть вместо Солнца на небе засверкает «корона»: нагретая до миллионов градусов атмосфера дневного светила. Местами кольцеобразным, то есть Луна окажется слишком мала, чтобы целиком закрыть нашу звезду, и вокруг черного диска Луны будет блестеть яркий ободок. Такое сочетание – невероятная редкость.

К сожалению, вся эта красота – мимо нас. Зрелищем насладятся в Индийском океане и в Австралии. Но кто сказал, что затмения нас не касаются, если мы их не видим? Древние так не считали! Астрология относится к затмениям очень серьезно. Вот только что нам астрология? Мы же в XXI веке, и наука все опровергла? Давайте посмотрим, что опровергла, а что, напротив, раскрыла. Итак, затмения и наука – современный взгляд.

НЕМНОГО ДРЕВНЕГО УЖАСА

Древние боялись всего на небе, что происходит внезапно. Например, комет, которые являлись из ниоткуда. Однако, затмения умели предсказывать еще в Древнем Вавилоне. Ведь это несложно: даже не зная в точности орбит светил, ты замечаешь, что затмения происходят с определенной периодичностью (она называется сарос). Дело за малым: узнай период, и вычисляй. Тем не менее, затмений боялись еще как.

Вавилоняне считали: раз Солнце – главное светило, а царь – главный человек, затмения предвещают смерть царя. Исключение: если во время затмения на потемневшем небе виден Юпитер, пронесет. Юпитер виден далеко не всегда, так что на время затмения приходилось ставить на трон другого человека. После затмения его казнили. Просто и эффективно. Но однажды система дала сбой. Вместо царя посадили садовника. Царь тем временем пошел наблюдать затмение на веранду, пожелал супа, и подавился им. Ну смотрят, этот помер, а садовник вроде ничего, справляется. Так он и остался царем.

Китайцы смотрели на затмения примерно так же. Однажды повелитель, наблюдая затмение, сообразил, что это знак – один дерзкий вассал против него что-то замышляет. Результатом стала война с этим вассалом, истощившая обоих.

Общее для множества народов, даже разъединенных географически: на Солнце напало какое-то чудовище. Так думали китайцы, индусы, скандинавы, индейцы и жители Южной Америки. Само чудовище воображали то, что под рукой (в Скандинавии волк, в Америке гигантская лягушка, в Китае дракон – но этот придуманный). И – надо было громко петь, танцевать и во что-нибудь стучать, чтобы зверя прогнать. В 1910 году фотограф Эдвард Кертис сделал уникальное фото, запечатлев реальный (а не для туристов) танец индейцев квакиутль во время затмения. В обсерваториях до сих пор обычай: ученые, прикалываясь, выходят на купол и стучат кастрюлями. Может, они что-то знают?

ГРАВИТАЦИЯ – СТРАШНАЯ СИЛА

Во время солнечного затмения Солнце и Луна складывают свои гравитационные силы и вместе притягивают все на Земле. Самое яркое проявление – прилив. И в самом деле, во время затмений приливы намного сильнее. Это прекрасно знают жители морских районов, особенно где длинные мелкие заливы – именно там прилив проявляется сильнее всего.

Но тянет ли эта мощь сушу и наши тела? В затмение мы должны становиться заметно легче. Заметно – это насколько? Если гравитация ворочает миллиардами тонн воды… наверное, надо бежать на рынок и делать покупки, товары-то в весе потеряли! А если всерьез: почему мы не ощущаем заметной легкости в такие моменты?

Далее. Наши тела на 70% состоят из воды. Бывают ли приливы внутри нас? В учебниках говорят: нет. Наши тела малы, сила гравитации действует на них еле заметно. Но открываем официальные инструкции, которые в США дают полиции, и узнаем: лунные приливы внутри тел делают нас более агрессивными и раздражительными. А иные люди, напротив, становятся вялыми – тут индивидуально. Полиция должна это знать, чтобы предвидеть преступления. Так ведь и у Шекспира Отелло, задушив Дездемону, говорил, что его «заставила» это сделать Луна… Выходит, наука твердит одно, а на практике другое?

Но это только начало неприятных для ортодоксов вопросов.

Морис Алле Фото: EAST NEWS

ТАЙНА МАЯТНИКА

В Париже висит маятник Фуко. В Париже жил и ученый по имени Морис Алле (обладатель Нобелевской премии, правда, по экономике). В 1954 году случилось солнечное затмение. Вместо того, чтобы коптить стекла, Алле пошел наблюдать за маятником. И кое-что заметил: маятник принялся прыгать и как будто взбесился. Эффект был не так чтобы резко выраженным, но вполне ощутимым. Главное – его нельзя было объяснить ничем. Ни теорией тяготения Ньютона, ни выкладками Эйнштейна.

И вот с тех пор тянется бодяга. Опытов, доказавших, что эффект есть, громадное количество. Но есть и опыты, где не увидели ничего. Традиционные ученые, само собой, твердят, мол, «этого не может быть». Более пытливые выдвигают гипотезы: Луна экранирует гравитационное поле Солнца? Гравитационные волны Солнца деформируются Луной?

Советский и российский ученый Леонид Савров проверял явление в 1991 и 1994 годах с помощью особо тонкой аппаратуры. Затем для проверки задействовали атомные часы. И все это уже напоминает какой-то цирк. Вы везде прочитаете, что «эффект Алле» был вызван ошибкой и не существует. Тем не менее, во время КАЖДОГО затмения собираются все более серьезные команды ученых и с успехом наблюдают этот непризнанный феномен. НАСА на своем сайте держит полную подборку материалов и обращает призыв ко всем: заметили странное – пишите нам. Во время этого затмения, конечно, тоже будут наблюдать.

Что же происходит на самом деле? Сам Алле считал, что работает эфир, существование которого опроверг Эйнштейн. Теория относительности неверна, и надо срочно спасать физику. Другие говорят, что Луна и Солнце, соединившись, направляют на Землю поток темной материи. Наконец, один итальянец утверждает, что все это дело рук человека. Далеко на Аляске есть злобная установка HAARP, цель которой – то ли воздействовать на климат, то ли создать супероружие. Во время затмений ее зачем-то запускают. HAARP и колеблет маятники.

СТРАННЫЕ ПТИЦЫ

Если бы только маятники… Гравитационные линзы, темная материя или что-то еще – так или иначе, ЭТО прекрасно чувствуют животные. Когда мы, дети, наблюдали великое солнечное затмение 1981 года, нам раздали инструкцию, подготовленную в Академии наук. И там особым пунктом стояло: следить за живой природой. Что бывает? Птицы начинают в ужасе метаться по небу. Некоторые растения закрываются. Коровы мычат. Собаки лают. И обычно говорят: ну да, звери напуганы тем, что Солнце внезапно скрылось.

А почему они не напуганы каждым облачком? Они так умны, что видят – это не облачко, а нечто другое? И пауки – тоже? Биологи, которые не знают, что «так не бывает», накопили тонны данных о влиянии затмений на насекомых и рыб. Вот откуда и страх человека перед затмениями – это животный страх. Что-то воздействует на биологические объекты… Но что? Биологи говорят: затмения подают живым организмам некие сигналы, которые ломают естественные ритмы. Астрологи оказываются правы! Затмения – не просто «давно предсказанное небесное явление», что-то за этим да стоит.

Одно из серьезных исследований, кажется, дает ключ: этот «сигнал» может быть звуковым. Именно звук – дирижер всего живого. Звук очень низкой частоты, инфразвук, создает ощущение паники, тревоги. Его даже применяли на войне, чтобы посеять раздрай у противника. Но откуда он берется?

И тут на помощь приходят специалисты по физике атмосферы. В воздухе существуют невероятной силы волны, которые, за неимением лучшего термина, называют «гравитационными» (но к гравитации они отношения не имеют). Именно они, похоже, резко меняют ритм во время затмений и производят инфразвук. Вот пауки с коровами и паникуют.

ТОНКИЕ ТОНКОСТИ

Но только ли атмосферные волны – в игре? Большая физика делает колоссальные шаги, открывая все более странный мир. Так, стало понятно, что звук вполне себе передается через… безвоздушное пространство. Как так?

В 1950-е годы советский физик Игорь Тамм придумал квант звука – фонон, чтобы согласовать уравнения, которые без такого кванта не сходились. Все эти годы фонон фигурировал в расчетах, но считалось, что в природе он не существует. И вот в 2010-е годы стало понятно, что он - есть физически. Это значит, что звук может передаваться и через вакуум (ведь частица летит себе, не нуждаясь в среде – это не волна). Мы можем слышать Солнце! А может и слышим? А может, ужас – от того, что перестаем слышать светило во время затмений? Может, потому и – страх ночи?

Другая возможность. Выше мы говорили о странностях приливов. Но что мы знаем о гравитации? Ведь это – единственная сила, которая не ложится ни в теорию единую теорию поля, ни в квантовую теорию. Ньютон ее не объясняет никак, теория относительности как-то объясняет, а некоторые современные физики говорят, что это вообще не сила. Такие силы – не силы науке известны, например, сила Кориолиса, поднимающая правый берег рек и опускающая левый. Она считается фиктивной, хотя работает реально. Коли так, гравитационное воздействие во время затмений может быть очень причудливо.

В четверг астрономы и зеваки южных стран будут фотографировать затмение. Радиолюбители - следить за радиоволнами, потому что затмения как-то влияют и на них. Биологи – за животными. Физики – за маятниками. И только астрологи будут чувствовать себя немного не в своей тарелке. Они тысячелетиями говорили, что затмения – не просто так. Теперь наука по сути подтвердила их выводы. Но они остались лжеучеными. А наука осталась наукой. Со всеми своими заблуждениями и метаниями.

Что делать вам? Смотрите трансляцию, это красиво. Если волнуетесь, лягте поспать или примите успокоительное. Жесткого и внезапного воздействия затмения на ваше здоровье не будет. Но, может, это повод присмотреться к себе, погрузиться в размышления, постараться пересмотреть свою жизнь? Момент-то особенный.