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Происшествия19 апреля 2023 8:19

В Запорожской области поймали клептомана-пособника ВСУ

Он собирал данные на учителей школ и воровал в учительских
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии выявили в Запорожской области пособника ВСУ, который собирал персональные данные сотрудников школ.

«В ходе специального адресного мероприятия в одном из населенных пунктов Запорожской области спецназовцы Росгвардии выявили пособника ВСУ. При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений», - заявили в Росгвардии.

Как выяснилось, он воровал в учительских все, что попадалось под руку: телефоны и планшеты. У него изъяли планшеты незадолго до этого похищенные из местной школы.

«Подозреваемый передан сотрудникам взаимодействующих органов для дальнейших разбирательств», - уточнили в ведомстве.

Идет следствие. Если подтвердится, что подозреваемый собирал данные в интересах украинских спецслужб ему грозит 20 лет колонии или вплоть до пожизненного заключения.

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