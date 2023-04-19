В Запорожской области поймали клептомана-пособника ВСУ

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии выявили в Запорожской области пособника ВСУ, который собирал персональные данные сотрудников школ.

«В ходе специального адресного мероприятия в одном из населенных пунктов Запорожской области спецназовцы Росгвардии выявили пособника ВСУ. При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений», - заявили в Росгвардии.

Как выяснилось, он воровал в учительских все, что попадалось под руку: телефоны и планшеты. У него изъяли планшеты незадолго до этого похищенные из местной школы.

«Подозреваемый передан сотрудникам взаимодействующих органов для дальнейших разбирательств», - уточнили в ведомстве.

Идет следствие. Если подтвердится, что подозреваемый собирал данные в интересах украинских спецслужб ему грозит 20 лет колонии или вплоть до пожизненного заключения.