Спутник NASA скоро свалится на головы землян: точное место падения неизвестно

Солнечный телескоп RHESSI вот-вот упадет

Примерно в 4 часа 30 минут по московскому времени специалисты NASA ожидают, что их спутник весом около 300 килограмм войдет в плотные слои атмосферы Земли.

- Войдет неуправляемо, - как они сами выражаются. То есть, железяка упадет. Потому что вся не сгорит.

Место падение не определено – куда бог пошлет, как говорится. А послать может в любую точку земного шара. Судя по всему, спутник вполне может, угодить в населенную территорию и кого-нибудь там убить. «Нанести вред», как опять же выражаются в NASA. Вероятность 1 к 2467. То есть, это вполне вероятно. Шансы попасть под автомобиль в США ниже – 1 к 4292.

Падает солнечный телескоп RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager). Он фотографировал вспышки на светиле – те самые, которые вызывали магнитные бури. Телескоп был запущен 5 февраля 2002 года. Связь с ним была потеряна 20 июля 2018 года.