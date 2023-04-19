По предварительным данным, заражает «Арктур» в 1,27 раза эффективнее по сравнению с первым вариантом своей коронавирусной линии XBB. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России появился новый подвариант коронавируса «Арктур», или ХВВ 1.16 , об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Арктур» более заразен в сравнении с «Омикроном», но заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Назван так «Арктур», или Arcturus, в честь звезды – красного гиганта в созвездии Волопаса, четвёртой по яркости звезды на ночном небе.

ГДЕ РАСПРОСТРАНЕН ПОДВАРИАНТ «АРКТУР»?

В марте – апреле этот подвариант линий «Омикрона» захватил Индию, где и был найден впервые, а потом перекинулся на США, Австралию, Сингапур.

НАСКОЛЬКО ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН?

По предварительным данным, заражает «Арктур» в 1,27 раза эффективнее по сравнению с первым вариантом своей коронавирусной линии XBB.

В Роспотребнадзоре сообщили, что введение каких-либо эпидемических ограничений в связи с выявлением «Арктура» не требуется, болезнь в основном протекает легко. В целом заболеваемость COVID-19 у нас в стране снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14%, а преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, «Арктур» сейчас – основной соперник варианта «Кракен» по распространению. Для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии XBB, скорее всего, «Арктур» не сильно опасен, потому что помочь и защитить должен сформировавшийся кросс-иммунитет, считает микробиолог, специалист в области персонализированной медицины, генетики и патофизиологии человека Анча Баранова.

КАКИЕ СИМПТОМЫ У «АРКТУРА»?

Среди принципиально новых симптомов медики называют «зудящий» конъюнктивит, который выглядит как покраснение и раздражение глаз, есть выделения, но не гнойные. Этот симптом часто встречается у детей, а другие подвиды «Омикрона» его не вызывали.

Остальной «букет» сходен с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей: головная боль, боль в горле и заложенность носа, лихорадка и боль в мышцах. Возможно расстройство желудка и диарея.

Правда, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов считает, что сообщения о новых симптомах вроде конъюнктивита, скорее всего, действительности не соответствуют:

- В Индии одновременно полыхает аденовирусная инфекция, вот для нее как раз конъюнктивит характерен. А на лету различить нынешний ковид с аденовирусной инфекцией, задача нетривиальная. Так что, скорее всего, путают. Ужасающих всплесков госпитализаций и смертей вроде тоже не наблюдается. Но Индия, скажем, уже задумалась, а не рано ли она прекратила выпуск вакцин.