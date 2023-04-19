Песков назвал важной борьбу с проявлениями нацизма в мире

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, с 21 по 22 апреля в Минске состоится Антифашиский форум. Геннадий Зюганов, который является одним из инициаторов его проведения, говорит, что там будут представлены порядка 50 стран мира - то есть, прибудут их делегации. Как к этому событию относятся в Кремле? И заметят ли его в Администрации президента?

- Безусловно, это очень важное направление работы, - считает Песков. - Тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в нашей современной истории, которые мы видим в разных странах и которые, конечно, расцвели пышным цветом на Украине - тема актуальная.

Борьба с этими проявлениями чрезвычайно важна.

И, конечно, здесь можно только надеяться, что форум станет еще одним значимым событием в общем контексте этой борьбы.

- Спасибо.

- Пожалуйста.