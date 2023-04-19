Какие продукты сильнее всего подорожали в России за год "адских" санкций: неожиданный список рекордсменов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительное – рядом. А именно — в прикассовой зоне супермаркета. Именно там находится товар, который побил рекорд по темпам роста цен. По данным Росстата, с начала спецоперации упаковка жевательной резинки, которую мы, как правило, хватаем с полки, не особо интересуясь ценой, подорожала на 22,3% - с 32 рублей в марте 2022-го до почти 40 рублей в марте 2023-го. Раньше жвачка тоже росла в цене, но гораздо медленнее – до 3 рублей в год максимум. Следом за ней список рекордсменов возглавляют маргарин и огурцы. Попробуем разобраться в причинах.

ЖВАЧКА ЗАВИСИТ ОТ РЕЗИНЫ

Причиной повышения цены на жвачку эксперты называют западные санкции и изменения в поставках компонентов для ее производства. Резиновая основа из синтетических полимеров (да-да, этим мы освежаем дыхание) приезжала к нам по морю из Испании, но летом прошлого года она попала под санкции. А до этого возникли проблемы с упаковкой. ЕС ввел запреты на ввоз в России краски, пленки, картона, бумаги и т. д.

В нашей стране основу для жвачки производят, но ее объемов мало для удовлетворения спроса. За год решение было найдено: мы договорились с поставщиками из Египта и Бразилии, кое-что приходит к нам из Китая. Однако, как говорят эксперты, теперь сырье идет к нам медленнее и на 40% дороже.

Рекордные темпы роста стоимости продемонстрировала жевательная резинка. Фото: Shutterstock

МАРГАРИН - ОТ МАСЛА

В подорожании маргарина виновны растительные масла. Как ранее сообщали в Масложировом союзе, они очень сильно выросли в цене на фоне украинского конфликта и удорожания экспорта. Дороже стали консерванты, вкусовые добавки и другие составляющие, которые импортируются в Россию для выпуска маргаринов. Плюс трудности с упаковкой.

ОГУРЦЫ – ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По огурцам ударили новые тарифы на электричество. Их подняли в среднем по России на 9% еще в декабре прошлого года, а в некоторых регионах цены на электричество выросли еще сильнее. Это очень критично для себестоимости тепличных овощей - затраты на энергию занимают до 50% их цены. В итоге, закупочная цена огурцов поднялась в начале года на 35%.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич призывает не паниковать, потому что серьезных оснований для дальнейшего роста цен нет.

- Даже падение рубля не повлияет на ситуацию, если оно не будет слишком сильным, - говорит эксперт. – Дело в том, что нынешний курс рубля уже заложен в ценах на продукты и иные товары. Такой курс был до начала спецоперации. Когда доллар поднимался до 120 рублей, торговля и поставщики отреагировали повышением розничных цен. Но при его падении до 60 рублей, никто не стал отыгрывать стоимость на прежние позиции. Поэтому в нынешние цены курс нашей валюты заложен на уровне минимум 100 рублей за доллар, а то и больше по некоторым категориям. Есть еще один момент. Если торговля повысит цены, потребительский спрос упадет. Рисковать никто не будет, ведь важнее продать товар, а заставить его лежать на полках.

ТОП-10 подорожавших за год продуктов

Наименование Март 2022 Март 2023 Рост в %

Жевательная резинка, упак. 32 руб. 40 руб. 22,3%

Маргарин, кг 199 руб. 242 руб. 22%

Огурцы, кг 167 руб. 201 руб. 20%

Зефир и пастила, кг 341 руб. 400 руб. 17,4%

Печенье, кг 218 руб. 256 руб. 17,3%

Сливочное мороженое, кг 578 руб. 678 руб. 17,2%

Томатные консервы, кг 282 руб. 330 руб. 16,9%

Пряники, кг 184 руб. 214 руб. 16,1%

Репчатый лук, кг — 47 руб. 55 руб. 16%

Варенье и джем, кг — 378 руб. 438 руб. 15,8%

(По данным Росстата).

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