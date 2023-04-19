В ГУМе выставили автомобиль легендарного Льва Яшина

В главном столичном универмаге открылась выставка «Динамо: на все сто!», приуроченная к 100-летию спортивного общества. Фото: Александра Левчук

Главный универсальный магазин Москвы из-за санкций выглядит уныло. Двери люксовых бутиков закрыты, на прилавках, в прямом смысле слова, шаром покати. О былом разнообразии товаров и ценников напоминают только названия брендов на витринах – Dior, Chanel, ETRO… Вывески пока не сняли. Народу в магазине почти нет.

Ровно сто лет назад - 18 апреля 1923 года - были основаны общество Динамо и одноименный футбольный клуб. Фото: Александра Левчук

Но вдоль первой линии ГУМа 18 апреля была движуха и толпился народ. Ровно сто лет назад - 18 апреля 1923 года - были основаны общество Динамо и одноименный футбольный клуб. Этому событию посвящена выставка: история отечественного спорта в лицах, фотографиях, одежде и даже автомобиле. Публику встречают по одежде.

«Раритетная довоенная спортивная форма 30-х гг. бело-голубого цвета – давно уже классика жанра, - соловьем заливался экскурсовод. – В отличие от других спортивных обществ у Динамо нет разночтений по поводу дня рождения. Как известно, название клубу дал одноименный московский завод».

Выставка интересна в её разнообразии. Фото: Александра Левчук

Выставка интересна в её разнообразии. Вот первые мячи из натуральной кожи, которыми сто лет назад играли в футбол. Если мяч укатывался за пределы поля, все ждали когда его разыщут и вернут, «дублеров» в игру не вводили. Отдельный стенд посвящен открытию станции метро Динамо в 1938 году, это было большое событие в истории столицы. Не меньшим событием была первая победа в чемпионате СССР по футболу 1936-го года. Сейчас чемпионов награждают кубками, золотыми бутсами и мячами, а тогда победитель получал красное знамя и был доволен. Только в 1959 году стали вручать хрустальные кубки, первый был у Динамо. Кстати, кубок России в 1995 году тоже выиграли динамовцы.

- А это «рабочие» бутсы знаменитого футболиста Константина Бескова. Рядом - футболка прославленного динамовца вратаря Льва Яшина, - продолжал знакомить с выставкой экскурсовод.

Самый крупный экспонат - Mazda Льва Яшина – японский автомобиль немецкой сборки. Фото: Александра Левчук

Самый крупный экспонат - Mazda Льва Яшина – японский автомобиль немецкой сборки. Немцы и подарили его легендарному вратарю в 1989 году. Тогда иностранные «тачки» были лишь у немногих. Примерно 20 лет машина служила семье Льва Ивановича. Потом её продали, и долгие годы она гнила и ржавела в московских дворах у нерадивых новых хозяев, пока наконец её не выкупил родной Яшину клуб. Отмыл, покрасил, Mazda-89 смотрится как новенькая. В отдельной витрине - Золотой мяч, который в 1963 году получил Лев Иванович, до сих пор единственный среди вратарей. Мадридский Реал предлагал Яшину, гениальному вратарю, стиль игры которого опередил время (он признан лучшим вратарём ХХ века по версиям ФИФА), любые деньги, лишь бы согласился к ним перейти. Но тот всю жизнь был верен Динамо.

Было бы странно, если бы ГУМ не воспользовался юбилейным моментом и не открыл у себя фирменный магазин «бело-голубых». Я посмотрела на ценники - и ахнула: шерстяная черная куртка – 60 тысяч рублей, хлопковая рубашка с длинным рукавом на подобии той, в которой стоял на воротах Лев Яшин - 20 000.

Фото: Александра Левчук

На открытие магазина пришли знаменитости: действующий динамовец Федор Смолов, музыкант Юрий Маликов с женой Людмилой, в прошлом артисткой балета. Оказалось, что Юрий Федорович идет по жизни с Динамо уже 60 лет.

- Я и с Яшиным был хорошо знаком. И Володе Пильгую (преемник Льва Яшина) пенальти забивал, - рассказал о своих спортивных достижениях Маликов-старший.

Но в его семье нет единства мнений. Его отец болел за ЦСКА. А сын, популярный музыкант Дмитрий Маликов, сразу за всю сборную России.

Было бы странно, если бы ГУМ не воспользовался юбилейным моментом и не открыл у себя фирменный магазин «бело-голубых». Фото: Александра Левчук

Заскочил на праздник Камиль Ларин. Он тоже артист-футболист, стоял у истоков турнира по мини-футболу среди актеров. Кстати, «Квартет И» несколько раза этот турнир выигрывал в рамках фестиваля «Черешневый лес».

- Я родился 10 ноября в День милиции, поэтому у меня не было вариантов, за какой клуб болеть. Только за Динамо.