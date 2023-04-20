К дачному сезону в Подмосковье мобильный интернет стал быстрее, а связь — надежнее

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Дачный сезон уже начался. Благодаря хорошей погоде многие москвичи проводят выходные и свободное время за городом. Коротать время на даче стало еще удобнее. По сравнению с прошлым годом скорость мобильного интернета у абонентов билайна в Подмосковье выросла на 62%.

По данным оператора, на это повлияло строительство новых базовых станций, а также перераспределение частот. Базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше клиентов на высокой скорости. А это значит, что, находясь за городом, без проблем можно оставаться на связи и в случае необходимости работать удаленно — выходить на планерки и совещания онлайн, обмениваться тяжелыми файлами, загружать видео в высоком разрешении. Улучшения в том числе касаются и дачных массивов, расположенных на территории Московской области.

Кроме скорости интернета, в два раза выросла надежность сети. Во время разговоров звонки не прерываются, а фильмы, когда вы смотрите их онлайн, практически не «подвисают».

- Приоритетная задача для нас — сделать так, чтобы абоненты одинаково комфортно могли пользоваться связью как в столице, так и в городах Подмосковья. Мы продолжаем проводить модернизацию сети в Подмосковье, делая в том числе упор на новые жилые микрорайоны, популярные локации, дорожные магистрали, связывающие Москву и область. Скоро многие из наших клиентов отправятся на дачи, где смогут продолжить работать, учиться или просто отдыхать за просмотром любимого сериала, - сообщил Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

ЦИФРЫ

Сравнивая показатели интернет-трафика в марте 2023 года с данными годичной давности, зафиксировали рост почти на 30%. Лидерами роста среди городов области стали: Московский +52%, Долгопрудный +46%, Котельники +42%, Одинцово +41% и Дзержинский +38%. Для сравнения, минимальный прирост в объеме трафика случился в марте у жителей города Серпухов +15%.