Во время поиска бенгальского кота Марсика Арсений и придумал использовать возможности смартфона

У шестиклассника Арсения Чертана из Кемерово своих домашних питомцев нет. А вот у соседей их полно. Только они постоянно теряются. Каждую неделю в общедомовом чате объявление: то Дымка спрыгнул с окна, то Мурка отправилась гулять сама по себе.

После очередного поиска бенгальского кота Марсика школьник придумал приложение для смартфонов, которое помогало бы в поиске сбежавших животных. О своем замысле рассказал преподавателям центра научно-технического объединения «Уником», куда Арсений ходит после уроков. Идея всем понравилась.

На фото как раз потерявшийся бенгальский кот Марсик

Искать потеряшек решили с помощью искусственного интеллекта. Создал специальную программу и базу данных домашних кошек. За полгода в нейросеть загрузил больше тысячи фотографий. Теперь она идентифицирует животных с точностью 96%. Но работа не прекращается.

«Пользователь заносит своего питомца в базу данных. Заполняет данные, и в итоге получается паспорт животного. Если домашний любимец сбежал, человек нажимает кнопку и подает его данные в розыск. А человек, который обнаруживает на улице кошку или собаку, фотографирует бродяжку. Нейросеть распознает питомца и связывается с хозяином. Я уверен, приложение будет успешным. Потому в России ежегодно без вести пропадает около 10 тысяч животных», – рассказал разработчик приложения для поиска котов Арсений Чертан.

В будущем парень мечтает объединить обученную нейросеть с системами уличного видеонаблюдения. Тогда его программа сможет идентифицировать любую пробежавшую кошку, если она есть в базе данных.

Школьник из Кемерово создал приложение для поиска потерявшихся питомцев

Выпустить приложение для котов школьник планирует в конце этого года. При этом оно будет бесплатное. А со следующего года Арсений планируют начать работу над аналогичной программой для собачников.

Над проектами по поиску животных сегодня работают во многих странах. Например, в США есть приложение NoseID, позволяющее идентифицировать животное по уникальному «отпечатку» его носа, но этот метод подходит преимущественно для собак. В компании «Сбер» нейросеть также обучают отличать друг от друга животных одного вида – по особенностям их физиономий. На данный момент система различает собак в 94% случаев и кошек – в 84%. Алгоритм пока интегрирован лишь в программу страхования домашних животных, но не используется для их поиска.