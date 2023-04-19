Весеннюю коллекцию одежды московских дизайнеров представили модели с протезами рук и ног

Фотограф: Екатерина Чуева, фото предоставлены Фондом "Люди Будущего".

Девочки – такие девочки, даже если они «киборги». Любят каблуки, красивые платья и фотографироваться. Слово «киборги» пришло в обычную жизнь из фильмов благодаря создателям бионических протезов. Современные механизмы помогают людям без конечности вернуть себе возможность жить полноценно. Руки-«роботы» умеют много: можно пользоваться столовыми приборами, завязывать шнурки, готовить еду, заниматься спортом, функционал протезов с каждым годом становится все больше. Получить такие устройства взрослым и детям помогает фонд «Люди Будущего». А еще команда фонда старается стереть границу между людьми с инвалидностью и без. Ведь людей отличает не наличие или отсутствие протеза, а таланты, ум, работоспособность, доброта.

Эта весна в фонде началась с красивого проекта. Девушки модели с протезами руки и ног съехались Москву из Краснодара, Твери, Санкт-Петербурга, Брянска. Отложили дела, взяли билеты на один день, чтобы стать главными моделями весенней коллекции бренда одежды «POKONECHNYKH».

Фотограф: Екатерина Чуева, фото предоставлены Фондом "Люди Будущего".

Дизайнеры Марина и Ирина Поконечные предложили фонду идею уникальной фотосессии «Киборги&Fashion». Создатели одежды выбрали самые романтичные наряды для своих моделей: платья, юбки, жакеты, яркие цвета, струящиеся ткани. Воплотить задумку помогла целая команда неравнодушных людей, поддержавших фонд «Люди будущего» и дизайнеров. Это была полностью благотворительная съемка: фотографы, визажисты и дизайнеры на весь день предоставили свои услуги бесплатно.

- Было очень приятно видеть, сколько было желающих принять участие в проекте абсолютно бесплатно. Людям нравилась идея, и они хотели воплотить её в жизнь как можно лучше. Так что на съемочных площадках у нас была целая толпа. Кто-то вместе с ребятами из фонда носил вещи, другие помогали со светом. Девочки-модели специально подстраивали график, чтобы приехать на один день в Москву из своего города. Все как один поддерживали нас в том, что таких проектов должно быть как можно больше, - говорит директор фонда «Люди Будущего» Александра Будник.

Создатели проекта «Киборги&Fashion» уверены, что такие колаборации фондов и брендов одежды помогают бороться со стереотипами в обществе. Модели с протезами рук и ног в рекламе брендов - шаг к созданию инклюзивного общества.

Фотограф: Екатерина Чуева, фото предоставлены Фондом "Люди Будущего".

- Это не только привлекает внимание к проблеме, но и оказывает психологическое воздействие на людей, - продолжает Александра. - Готовность отрыто и с гордостью демонстрировать свой бренд на наших моделях показывает, что наше общество движется в правильном направлении. Чем больше будет у нас примеров положительной инклюзии в рекламе брендов, тем проще и более открыто наше общество будет относиться к этой теме.

В проекте приняли участие пять моделей: Худолеева Ольга, Лаврищева Валентина, Наталья Тимофеева, Мария Панченко, Ольга Логунова. В фонде «Люди будущего» планируют продолжить работу по продвижению идей красоты особенных людей.

- Мы хотим показать, что инклюзивность может и должна быть красивой, выдающейся и уникальной. И сделать шаг навстречу тому, чтобы люди с ограниченными возможностями стали неотъемлемой частью фэшн-индустрии в России.