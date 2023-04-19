Одеваемся как звезды: на вечеринку – в юбке от Собчак, а в магазин – с авоськой от жены Петросяна

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Извечный вопрос «Что бы такое надеть, чтоб и в пир, и в мир, и в добры люди», над которым бьются модницы всех мастей, помогут решить звёзды (и это не про астрологию). Пока эксперты пыхтят над образами знаменитостей, нам остается только брать от них самое лучшее, чтобы этой весной выглядеть на все 100. Сайт KP.RU вместе со стилистом Русланом Громовым, который работал с Наташей Королёвой, Даной Борисовой и другими селебрити, разобрал гардероб знаменитых персон. Берите и пользуйтесь: это бесплатно!

Руслан Громов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА

- Сумка-шоппер сегодня не только модный аксессуар, но и незаменимая вещь в каждом гардеробе, — отмечает наш эксперт. - Шоппер можно носить как самостоятельный и основной аксессуар, а можно - в дополнения к другой сумке в качестве стильного пакета. Яркие шопперы с оригинальными надписями станут акцентом вашего образа.

Сумка-шоппер сегодня не только модный аксессуар, но и незаменимая вещь в каждом гардеробе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще один актуальный тренд, который демонстрирует нам молодая супруга Петросяна, — сандалии в сочетании с носками, с цветом которых можно экспериментировать, не придерживаясь никаких стилистических законов. Также я обратил внимание на неподшитый край джинсов - это свежее и неизбитое решение.

АЛИНА ЗАГИТОВА

- Если фигура позволяет, очень рекомендую присмотреться к шортам на высокой посадке из плотной костюмной ткани, как у Алины. Часто девушки забывают о них, не понимая, с чем сочетать в своем гардеробе, а зря. Не знаю, сама ли фигуристка собирала этот образ, или ей помогли стилисты, но он выстроен очень грамотно. Короткий жакет идеально подходит к таким шортикам (только при условии, что у девушки не слишком большая грудь) и подчеркивает линию талии. Сапоги выше колена, туфли или лоферы (туфли без шнурков. - Ред.) - подходящих вариантов здесь масса.

Алина Загитова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТИНА КАНДЕЛАКИ

- Кожаные брюки-клеш - это хит, да и вообще изделия из кожи переживают очередную волну популярности. Такие брюки не только эффектно и стильно смотрятся, но и могут помочь скрыть пару килограммов и скорректировать фигуру. В моде, кстати, не только высокая посадка, но и низкая - привет началу «нулевых». С жакетами можно смело экспериментировать от самых коротких, которые едва прикроют линию груди, до самых длинных; от приталенных до оверсайз. И даже кожаный плащ я бы не исключал.

Кожаные брюки-клеш - это хит Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КСЕНИЯ СОБЧАК

- Нарядную юбку в пайетках, которая по-прежнему актуальна не только для новогоднего корпоратива, можно использовать как стилистический прием, уравновешивая максимально простыми вещами. Например, сочетать с вязаной кофтой, футболкой или даже классической рубашкой, в том числе, мужской.

Ксения Собчак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дополнить такой образ можно самой разной обувью под любое мероприятие: грубыми ботинками или лоферами для похода в кино, кроссовками для повседневных выходов или туфлями для светского выхода. Образ может получиться универсальным и практичным, и что немаловажно - стильным.

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

- Деним (джинса) никогда не теряет своей актуальности, меняется только крой и подача. Сейчас принято составлять аутфит в стиле 80-х, дополняя образ яркими и стильными аксессуарами. Например, как у телеведущей: металлическим ремнем и шелковой рубашкой с узорами. Особенно популярна этой весной джинсовая куртка в стиле ретро.

Елена Летучая Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джинсовые брюки свободного кроя - еще один хит. Они будут выигрышно смотреться с туфлями или ботинками с острым носом, а также с массивными кроссовками.

ОЛЬГА БУЗОВА

- Простенькие ситцевые платья в цветочек, которые раньше можно было увидеть, в основном, на пляже, завоевывают городское пространство. Они будут настолько актуальны в этом сезоне, что модницам не останется ни единого шанса игнорировать этот тренд. Сочетать такой наряд можно с любой обувью, в том числе, грубыми ботинками, как на Ольге Бузовой. Сегодня повседневная мода удобна и практична.

Простенькие ситцевые платья в цветочек, которые раньше можно было увидеть, в основном, на пляже, завоевывают городское пространство Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КЕТИ ТОПУРИЯ

- Корсеты вновь плотно вошли в моду еще в 2022 году наряду с различными изделиями с перьями, кроп-топами, вещами с многочисленными вырезами в районе груди, бедер и тд. Корсеты останутся в тренде еще пару лет точно. А вот перья из моды выходят и изрядно всем надоели. Я уверен, что в следующем году вы их уже не найдете ни в одном магазине, а значит, самое время напоследок выгулять перышки, как Кети Топурия.

Жакеты оверсайз относятся к базовому гардеробу, а значит, из моды не выйдут. И это повод приобрести незаменимую вещь в свой гардероб.