«Поддержка будет»: Тинькофф в 1,5 раза увеличивает бюджет грантового конкурса для НКО

Тинькофф открывает прием заявок на третий ежегодный грантовый конкурс для некоммерческих организаций «Поддержка будет». В этом году бюджет на гранты для НКО будет увеличен до 30 млн. рублей. Каждая победившая в конкурсе некоммерческая организация сможет получить грант до 1,5 млн. рублей, а также доступ к ресурсам Тинькофф для развития своего бренда и фандрайзинга.

Работа благотворительного сектора имеет свою специфику. Как правило, финансовая помощь в виде пожертвований и грантов оказывается подопечным благотворительных фондов. С одной стороны, это логично, ведь именно в этом задача НКО - помощь другим. С другой стороны, на развитие самих НКО и привлечение в благотворительный сектор настоящих профессионалов, деньги найти крайне сложно. В итоге многие НКО просто не имеют возможности активно развиваться, а значит, и их подопечные в итоге получают меньше помощи.

Именно поэтому Тинькофф и проводит ежегодный грантовый конкурс «Поддержка будет». Название говорит само за себя. Задача - поддержать работу НКО со всей России, сохранить их устойчивость в будущем.

- Мы в Тинькофф уверены, что оказание помощи другим невозможно без собственной устойчивости: наличия ресурсов, налаженных бизнес-процессов, а также выстроенной внутренней инфраструктуры, - объясняет руководитель отдела устойчивого развития Тинькофф Татьяна Полякова.

По закону НКО могут направлять на управленческие расходы не более 20% от всех поступлений, то есть 80% денег направляется на программную деятельность.

- Однако, если не решены базовые организационные вопросы, невозможно системно и масштабно помогать своим благополучателям: неэффективно используются временные и финансовые ресурсы, снижается объем фандрайзинга, ценные сотрудники уходят из-за отсутствия развития. Как следствие - сектор развивается медленно, а в особо сложное для экономики время замирает или останавливается совсем, - говорит Татьяна Полякова.

Именно поэтому в Тинькофф пришли в выводу, что внести больший вклад в благотворительность можно инвестируя не в программную работу фондов, а в поддержку развития и усиление компетенций самой организации.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 22 мая заполнить и отправить заявку на грант на официальном сайте проекта: grants.tinkoff.ru.

Среди направлений проектов, которые можно подать на грант, — улучшение материально-технической базы в ИТ, обучение и развитие сотрудников, а также совершенствование широкого пула бизнес-процессов, включая фандрайзинг.

Чтобы сделать все грамотно, можно воспользоваться профессиональной консультацией. В период до 22 мая организаторы проведут три вебинара, где расскажут, на что обратить внимание при заполнении заявки, а также ответят на вопросы по всем этапам и процедурам конкурса.

На всех этапах отбора будет проводиться независимая оценка заявок профильными экспертами со всех регионов России. Экспертным партнером и организатором конкурса выступает D-Group.Social - профильный центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Им реализовано более 50 крупных федеральных проектов в некоммерческом секторе, включая один из старейших благотворительных фестивалей «Душевный Bazar».

Грантовый конкурс Тинькофф «Поддержка будет» проводится с 2021 года. За это время на конкурс поступило свыше 570 заявок, а 36 НКО из 14 регионов России получили прямое финансирование Тинькофф.

В рамках проектов победителей более 25 тысяч благополучателей получили помощь. Благодаря реализованным проектам и доступу к ресурсам экосистемы Тинькофф победители дополнительно получили почти 70 млн рублей от клиентов экосистемы. С 2021 года общий объем поддержки Тинькофф в пользу некоммерческих организаций составил почти 2 млрд. рублей.