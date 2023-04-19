Данила Козловский сделал новое заявление после обвинений в предательстве

Актер намерен отстаивать честное имя законным путем Фото: Олег ЗОЛОТО

Данила Козловский вновь вынужден отвечать на обвинения в эмиграции и предательстве. И это после того, как на днях он уже делал заявление, что не уезжал из России, не критиковал ее. Кроме того, актер подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Именно он попросил проверить артиста по статье о дискредитации армии России и заявил о том, что тот покинул Родину.

"Данила Козловский, у нас все есть, мы готовы к любому повороту событий, но имейте в виду, что вам придется ответить по закону за каждый ваш пост в социальных сетях. Зачем людей вводите в заблуждение? Вы на данный момент находитесь в США, а не в России, мы об этом тоже знаем... По итогу сами зароют себя в яму. У нас для суда готовы все материалы: видео, скрины со страниц в соцсетях" - сообщил Виталий Бородин.

Он предложил Козловскому поехать с гуманитарной помощью в зону СВО, выступить перед ребятами, поддержать их. "Тогда мы поймем, что люди патриотически настроены и, действительно, им небезразлично все происходящее. Вон Киркоров заявил, что даже готов в колготках поехать туда. Вот это я понимаю. Кто бы к нему как ни относился, он патриотически настроен", - цитирует активиcта сайт mk.ru.

В свою очередь актер намерен отстаивать честное имя законным путем. Он подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Артист попросил проверить действия общественника.

После чего записал видео, в котором сделал новое заявление. "Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю. На протяжении 16 лет я каждый месяц выхожу на сцену Малого драматического театра и Театра Европы. Я считаю для себя важным в тяжелый момент находится здесь, со своим зрителем, которого я очень люблю. Скорейшего нам всем мира", - резюмировал он.

Ранее Данила заявил, зачем ездил в США. "В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России", - подчеркнул он.

Звезда заверил, что никаких доходов, кроме российских, не имеет, равно как не имеет "никакого второго гражданства, тем более, гражданства США". После чего отметил, что видит свое предназначение и служение именно в России.