Военная спецоперация на Украине 20 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские бойцы в Артемовске штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 апреля 2023 года.

Российские бойцы в Артемовске штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта», куда украинские силы перебрасывали резервы для того, чтобы удержать позиции в центре города.

По словам одного из бойцов, здание фабрики служило для ВСУ укрепрайоном, внутри которого были небольшие подвалы и заезд. По его словам, украинские войска могли выстроить хорошую линию обороны и долго ее держать.

Посол Украины в Британии Пристайко заявил, что Россия в ходе проведения спецоперации добилась определенных успехов.

Одним из главных достижений России в ходе СВО он назвал сухопутный коридор в Крым. Именно это позволяет РФ начать переговоры сейчас.

Подразделения ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города, сообщило Минобороны РФ.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск.

Российские средства ПВО сбили штурмовик ВСУ в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.