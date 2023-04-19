Герой спецоперации «Z» старший сержант Роженков провел эвакуацию беженцев под обстрелом ВСУ

Старший сержант Александр Роженков и старший лейтенант Олег Пивоваров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Старший лейтенант Олег Пивоваров

«Мотострелковая рота старшего лейтенанта Олега Пивоварова в ходе выполнения задач по обороне занятых рубежей оказалась в кольце украинских националистов. Пивоваров дал команду подчиненным занять позиционную оборону и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. Находясь, под плотным огнем, умело используя вверенную ему военную технику, подразделение Пивоварова уничтожило танки и бронетранспортеры украинских боевиков, а также наступающую живую силу противника. В ходе боя Пивоваров, оценив обстановку в неравной схватке с врагом приказал своим мотострелкам отступить и занять наиболее выгодные позиции, а сам вызвал огонь на себя. После огневого поражения артиллерией по целеуказанию Пивоварова часть наступающих подразделений ВСУ была разгромлена, а остальные бежали с поля боя. Героические действия российского офицера позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника. За проявленную смелость, мужество и отвагу старшему лейтенанту Олегу Пивоварову присвоено звание Герой Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медаль «Золотая Звезда»».

СПАС БЕЖЕНЦЕВ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Старший сержант Александр Роженков

«Подразделение под командованием понтонера понтонно-переправочного батальона старшего сержанта Александра Роженкова выполняло боевую задачу по оказанию помощи в эвакуации через водную преграду мирного населения освобожденных населенных пунктов, подвергающихся обстрелу со стороны украинских националистов. В результате очередного артиллерийского обстрела был уничтожен единственный мост, связывающий два берега реки. Оценив обстановку Роженков принял решение лично провести инженерную разведку реки на предмет установки мостовой переправы, после чего было организовано наведение моста личным составом подразделения. Противник, используя средства разведки, обнаружил наведение моста, после чего приступил к массированному минометному обстрелу наводимой переправы. Роженков, понимая стратегическое значение наводимого моста, в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявив высокий профессионализм и мужество, организовал отражение нападения противника. При этом основная задача подразделения по наведению моста, несмотря на нападение националистов, была выполнена в кратчайшие сроки, что обеспечило своевременную эвакуацию мирного населения. Благодаря умелым действиям в сочетании с волевыми качествами старшего сержанта Александра Роженкова и слаженной работе понтонеров, поставленная боевая задача была выполнена в кратчайшие сроки и без потерь».