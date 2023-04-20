3,2 млн рублей в год за обучение: Дети Пугачевой и Галкина* ходят в израильскую школу, основанную экс-совладельцем «Вконтакте»

Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой. Фото: соцсети.

Максим Галкин после отъезда из России колесит по миру с концертами, пытаясь заработать на жизнь. С женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой комик видится нечасто. Одну из таких редких встреч он накануне показал в соцсетях. Максим наконец-то вернулся домой с гастролей и вспомнил о своих отцовских обязанностях. На своей странице шоумен опубликовал видео, запечатлевшее, как он провожает двойняшек в школу.

Ранее утро, бетонный дворик особняка в Герцлии - пригорода Тель-Авива, где после эмиграции из России обосновалось звездное семейство. Гарри и Лиза с рюкзаками за спиной выходят из дома и шагают по дорожке к металлическим воротам. За кадром слышится голос снимающей видео Аллы Пугачевой.

«Ничего не забыли? Отлично! Наконец-то семейка воссоединилась», - говорит 74-летняя мама школьников.

Лиза в ролике отвечает ей: «Будем учиться». Галкин тут же отреагировал: «Я б тоже пошел». На что Алла Борисовна заявила мужу: «Давай на гастроли уже иди».

Максим Галкин показал, как он провожает детей в школу. Фото: кадр видео.

Гарри и Лиза одеты в одинаковую форму: черные брюки и белые футболки-поло, на которые нашита эмблема их школы – «King Solomon school». Дети певицы и шоумена учатся в одном из самых дорогих частных учебных заведений Израиля. Школа расположена к северу от Тель-Авива в районе Рамат-ха-Шарон. От Герцлии, где живут Пугачева и Галкин, до него можно доехать на машине всего за 15 минут.

«King Solomon» – молодая школа, она открылась всего четыре года назад. Но уже сумела привлечь весьма состоятельную клиентуру: в ней учатся дети израильских политиков и отпрыски богатых семей. Учебное заведение основал 39-летний бизнесмен Вячеслав Мирилашвили – бывший совладелец социальной сети «ВКонтакте», обладатель состояния в 850 миллионов долларов (по данным Forbes). Темой образования экс-партнер Павла Дурова заинтересовался не случайно: в «King Solomon» учится его собственная дочь.

«Помните анекдот о сыне нового русского, который пожаловался родителям на въедливую классную руководительницу? «Завтра куплю тебе новую школу», - пообещал папа», - шутят по этому поводу местные русскоязычные СМИ.

Гарри и Лиза одеты в школьную форму - черные брюки и одинаковые белые футболки с эмблемой учебного заведения. Фото: кадр видео.

Девятилетние Гарри и Лиза посещают начальную школу. Плата за обучение в ней составляет 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка (135 тысяч рублей). Причем оплачивать надо все 12 месяцев в году, без перерывов на каникулы. В сумме - 1 млн 620 тысяч рублей за каждого ученика. Итого за годовое обучение двоих детей Максим Галкин отстегивает 3 млн 240 тысяч рублей. Даже по меркам экономически благополучного Израиля это очень дорого.

«Не у каждого есть возможность выкладывать за учебный год сумму, сопоставимую с трехлетним обучением в израильском вузе», - пишут о «King Solomon» местные СМИ.

Но у Пугачевой и Галкина такая возможность, видимо, есть. Что же получают их дети Гарри и Лиза за эти деньги?

С виду здание «King Solomon school» довольно неказистое, но внутри над его оформлением поработала дизайнерская студия Sarit Shani Hay. В холле посетителей встречает стена из разноцветных ниш-шестиугольников с мягкой обивкой, в которых дети могут посидеть или полежать. Столы в классах тоже сделаны в форме шестиугольников – это отсыл к шестиконечной звезде Давида. Все аудитории оснащены интерактивными досками, к которым подключается iPad.

Школа расположена к северу от Тель-Авива в районе Рамат-ха-Шарон. Фото: kingsolomonschool.org

В каждом классе учится не больше 15 человек. Преподавание ведется на двух языках – иврите и английском, а в старших классах – только на английском. Обучение здесь соответствует образовательным стандартам сразу двух стран – Израиля и Великобритании. Выпускники школы получают диплом международного бакалавриата (IB), с которым можно поступать в любые университеты мира, в том числе в вузы Великобритании и США.

Ученики начальной школы учатся шесть дней в неделю (с воскресенья по пятницу, суббота – выходной) с 8 до 15 часов. Кроме основных предметов в расписании ежедневно есть уроки английского, музыка и физкультура. В школе предусмотрено двухразовое питание - завтрак и обед. После уроков ученики по желанию посещают творческие занятия и спортивные секции.

В холле школы посетителей встречает стена из разноцветных ниш-шестиугольников с мягкой обивкой, в которых дети могут посидеть или полежать. Фото: kingsolomonschool.org

СПРАВКА «КП»

Кто такой Вячеслав Мирилашвили?

Бывший партнер Павла Дурова и основатель школы, в которой сейчас учатся Гарри и Лиза Галкины, родился в Ленинграде в 1984 году. Его отец – известный бизнесмен Михаил Мирилашвили. Еще школьником Вячеслав вместе с семьей переехал в Израиль, окончил школу в Тель-Авиве и университет в США. Для создания «ВКонтакте» он занял у своего отца 30 тысяч долларов. А в 2013 году продал 40% акций соцсети за 700 миллионов долларов.

Сейчас Мирилашвили-младший живет в Израиле, в Герцлии. Бизнесмен владеет инвестиционной компанией, вкладывающей деньги в недвижимость, IT-технологии и розничную торговлю. Кроме того, Вячеславу Мирилашвили принадлежит контрольный пакет акций израильского телеканала «Двадцатый канал».

*Признан в России иноагентом.