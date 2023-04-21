Украина бьет «Точкой-У» по тиграм и верблюдам: как последний зоопарк Донецкой области выживает в 20 километрах от передовой

Обломок ракеты, погубившей несколько обитателей зоопарка. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В этом частном зоопитомнике живут сотни экзотических животных и тысячи птиц.

Здесь летают боевые вертолёты, рядом падают ракеты и снаряды. Но дикие птицы считают этот кусочек донецкой земли безопасным и специально прилетают сюда, чтобы вывести потомство.

НА ЖУРНАЛИСТАХ ЕЩЕ НЕ ЕЗДИЛИ

От Донецка до села Придорожного всего 20 километров. Но даже на своей машине неудобно прыгать по разбитой, давно не ремонтировавшейся дороге. Добраться сюда общественным транспортом - целое приключение, за день лишь несколько автобусных рейсов. В одной из деревень по пути мне машут руками три женщины, идущие пешком. Приходится остановиться и взять их с собой, хотя женщины крупные и в «Ниву» помещаются с трудом.

- С работы возвращаемся, из Донецка. Каждый день на попутках. На чём только не приходится ездить! - делятся женщины.

- И на танках?

- Ну-у, на них не запрыгнешь... Вы в зоопитомник? Нам по пути. Журналист? Вот журналисты нас ещё не подвозили!

Я высаживаю тётушек и иду в зоопитомник, занимающий территорию с половину посёлка. На входе в бейсболке с буквой «Z» меня встречает создатель питомника 63-летний Геннадий Кряжев.

БОЛЬШЕ НЕ «СИРОТА ДОНЕЦКИЙ»

Геннадий родился в Енакиево. Выучился на агронома, и по распределению приехал в село, а с собой привёз голубей, цесарок, собак. Так 40 лет назад в Придорожном появился частный зверинец. Теперь это единственный донецкий зоопарк, потому что городской давно закрылся.

Геннадий Кряжев. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

У Геннадия крупная ферма, на которой он разводит коров, свиней, баранов, гусей, выращивает пшеницу. Продаёт зерно, яйца и молоко и за счёт этого содержит зоопарк. Материалы для строительства зоопарка Геннадий выменивает, отдавая родившихся в питомнике попугаев, пони и лам в обмен на щебенку, бетон и арматуру.

- Хозяйство было большое, но в 2014-м сожгли гараж, мастерскую, технику, - вспоминает Геннадий. - Кто сжёг? Украина. Я же проводил референдум за Россию. На митинги ездил в Донецк. Мы брали СБУ, администрацию. С «Правым сектором»* дрались. Тут два месяца шли бои, вон через речку стояли украинцы. Стреляли в меня, думали, что убили. Одну пулю из позвоночника достали, ещё одна осталась. Ногу насквозь прострелили…

- А сейчас стреляют?

- В декабре ракета прилетела. Страусы погибли и олени. Мы про это никому не стали говорить, чтобы на Украине не радовались.

На всю обширную территорию зоопарка - лишь два десятка работников, остальные ушли воевать. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Думаете, на Украине будут радоваться, что страуса убили и оленей?

- Да, ну их! - машет рукой Геннадий. - Раньше я с харьковским зоопарком дружил, с киевским. Теперь мы враги. Их Европа финансирует. Вот они сейчас фильм снимают, как жил киевский зоопарк под русскими оккупантами. Притащили туда танки сгоревшие. Это вообще нормально?

Коллекция животных у Геннадия впечатляющая, как у хорошего столичного зоопарка. Несколько львов и тигров, четыре медведя, волки, обезьяны, верблюды, яки.

- Яков только что привезли. Из России, - с гордостью говорит Геннадий. - Я давно о них мечтал. А теперь удалось поменять на лам.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- И какой курс ламы к яку? - интересуюсь я.

- Один к одному. Ламы дороже, но яков нужно было доставить, это непросто. Я рад, что теперь с российскими зоопарками меняться могу, а то один был «сирота донецкий», в изоляции сидел.

ВОЛК ЗАХАРЧЕНКО

Строго говоря, это не совсем зоопарк, а огромное частное собрание животных. 10 тысяч голубей, 2 тысячи попугаев, 2 сотни водоплавающих. Птиц здесь так много, что в питомник Геннадия прилетают дикие утки, гуси и лебеди, чтобы отложить яйца. Они сидят на гнездах под кустами у пруда. По открытому загону для яков свободно бегают лесные фазаны, их развелось очень много. Из-за боевых действий охоту запретили, и теперь желтые фазаньи хвосты можно встретить даже на дорогах Донецка.

- Вон те - вообще краснокнижные, - показывает на необычную пару красноголовых гусей Кряжев. - Это не мои. Просто видят, что другие птицы живут, и думают, что здесь безопасно.

Хотя о полной безопасности вряд ли может идти речь. До расположения противника - 20 километров по прямой. Ракета долетит. Тем более, что недалеко от посёлка железнодорожная станция по которой бьют прицельно. В декабре в питомник прилетела украинская «Точка-У» - между прочим, баллистическая ракета - и это остатки её корпуса стоят как мусорный бак, а кто-то уже сунул внутрь пару пластиковых пакетов.

Строго говоря, здесь не совсем зоопарк, а большое частное собрание животных. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Вот дура прилетела! - говорит Геннадий, выкидывает пакеты, а полуметровый в диаметре цилиндр валит на бок. - Часть обломков уже унесли, от этого тоже нужно избавиться.

Кроме обстрелов, животные боятся, когда над зоопарком летят самолёты и вертолёты. Начинают метаться, могут от страха покалечить друг друга.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Сегодня ещё тихо, а в иной день земля так трясётся и вспышки летят, - рассказывает Геннадий.

Сейчас людям не до животных. Но зоопарк в карман не положишь, в дикую природу животных не выпустишь, бомбоубежище для них не выроешь. Тут ещё начались проблемы с деньгами. Посетителей нет, добраться сюда слишком сложно.

- В прошлом году я думал, что всё, погибнет зоопарк, - говорит Геннадий. - Но люди начали помогать, присылать деньги из России, Белоруссии, Казахстана. А раньше никто не помогал, кроме Захарченко (погибшего главы ДНР. - Ред.). Канадского волка подарил. И леопардов хотел подарить, но не успел, убили его. Пойдёмте волка покажу.

Волк Захарченко сидит в клетке с волчицей. Вид у него серьезный и внимательный.

Волк, подарок Александра Захарченко. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ЗВЕРИ ЖДУТ - ХОЗЯЕВА ВЕРНУТСЯ

За клеткой с волками начинаются ряды с собаками. Тут кавказские овчарки, русские борзые и разные экзотические породы. Собаки дружно лают на нас, а когда отходим от них, начинают выть. У каждой есть хозяин, уехавший от обстрелов. Мало кто мог взять питомца с собой. Животные ждут возвращения хозяев. Ждут терпеливо, верят, что за ними вернутся.

На территории зоопарка стоят замысловатые фигуры из бетона, в том числе герои российских мультфильмов.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У вас часто посетители бывают?

- Сегодня 5 человек было. Летом будет больше. Детям интересно. А куда родителям их везти? Из-за обстрелов не работают ни секции, ни садики. Только сюда.

Содержание зоопитомника — это дорого. В день зоопитомцы съедают 800 кг сена, 100 кг мяса и, Бог знает, сколько зерна! Хорошо хоть зерно и мясо у Геннадия свое. Но сейчас у фермы проблемы. Продать хлеб, молоко, мясо в остальную Россию сложно из-за санитарных норм и логистики. А в ДНР закупочные цены в четыре раза ниже магазинных. Отдавать приходится дешевле себестоимости или не отдавать вообще. Молоко выгоднее вылить, чем довезти до покупателя.

Содержать зоопарк Кряжеву помогает свое фермерское хозяйство. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Я уже бесплатно развозил в Петровский район (Донецка. - Ред.), - говорит Геннадий. - Сколько моих молоковозок обстреляли! Но я не сдаюсь. Мне дочери говорят: если бы не ты, мы бы уже давно уехали в большую Россию. А я, знаете, чего хочу? Чтобы здесь все было как в большой России.

*Запрещенная в РФ организация