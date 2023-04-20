Геннадий Зюганов - о предложении президента вернуться к названию «пионер» и решении внука Леонида Зюганова участвовать в выборах мэра Москвы

Геннадий Зюганов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Геннадий Андреевич, доброе утро! Это помощник Зюганова – Гамов.

- Да, здравствуй, товарищ Гамов.

- Прозвучало очень интересное заявление президента Владимира Путина.

- Какое?

- Владимир Владимирович предложил подумать о другом названии для российского движения детей и молодежи. Президент счел название «Движение первых» не отражающим сути. И вот дальше…

- Конечно, это мы говорили с первого дня.

- Да.

- Я президенту в свое время носил коллективное обращение, на нем поставили подписи лидеры комсомола в прошлом – Тяжельников, Мишин, Самойлов, наши великие современники Пахмутова, Добронравов, Кобзон…

Было предложение восстановить детско-юношеские организации. Глава государства нас активно поддержал. И мы пионерию возродили.

У нас большие пионерские отряды, от Дальнего Востока, во Владивостоке, у меня на Орловщине (Зюганов родом из Орла. - А.Г.) прекрасное движение.

Пионер – это первый. Первооткрыватель, человек, который показывает пример, как работать, как жить, как учиться.

Этому надо радоваться.

Когда ребята и девчата с детства проходят эту школу, то это остается на всю жизнь. Я не слышал, чтобы кто-то небрежно отозвался о своем пионерском детстве.

А республика пионерия! Какие лагеря, станции юного техника, натуралиста, дворцы пионеров. Это великолепная вещь.

- Вот, кстати, в качестве примера более удачного названия глава государства привел старое наименование – движение пионерии. И попросил подумать с этой точки зрения. «По-старому, по-новому, как было так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название -,оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста». Вот это цитата Путина.

- Я уже слышал об этом…

- А, кстати, ваш внук - Леонид Зюганов - он пионером был, нет?

- Пионером? Уже в то время, когда Лёня учился в школе, такого движения не было.

Но он пионерские ценности разделял и разделяет. Он коллективист по натуре, по характеру.

- А вы знаете, да, что он решил идти на выборы мэра Москвы?

- Не он, его там фракция КПРФ поддержала, его выдвинули партийные организации. Обсуждали на нашей кадровой комиссии. Я в это дело не вмешиваюсь.

Но, с другой стороны, он уже много лет избирался по одномандатному округу N 22 столицы, в очень сложном округе – крупнейший промышленный центр, там находятся авиационный, научно-исследовательский институты, генералитет проживает. В Москве Леонида знают.

- То есть, дедушка тут ни при чем?

- Нет, абсолютно! Ты понимаешь прекрасно.

Но это очень ответственное предложение. Пусть обсуждают. У нас это обсуждается в партийных организациях, принимается решение коллективно.

- Понял. Ну, чего, давайте его в следующий раз - к нам в «Партийную среду» на Радио «Комсомольская правда»

- Приглашай, я думаю, он придет. Он готовится тщательно, в том числе по программе будущего развития Москвы.

- Все, спасибо вам огромное. Я вас обнимаю. До свидания.

- Давай, пока.