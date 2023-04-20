Михаил Дегтярев: «Хабаровский край остается форпостом России на Дальнем Востоке благодаря жителям»

Подпись к фото: Регион продолжает развиваться ударными темпами. Фото: правительство Хабаровского края

Уже в третий раз за время работы в должности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил перед депутатами Законодательной Думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности краевого правительства за прошедший год.

В начале доклада глава региона обозначил, что главной установкой для работы правительства неизменно остается работа в интересах жителей Хабаровского края.

- Мы вместе строим дома и корабли, поднимаем в небо самолеты, прокладываем дороги, заботимся о детях и пожилых. Создаем то, что в статистике скупо обозначено «Валовым региональным продуктом». Благодаря колоссальному труду сотен тысяч наших жителей, край остается и будет ключевым форпостом России на Дальнем Востоке, - заявил Михаил Дегтярев.

Чувствуя запрос со стороны людей на конкретные результаты работы, в своем докладе губернатор фокусировался на главном, оперируя конкретными фактами. Глава региона четко и по делу определил, что правительство уже сделало, и на чем должно сосредоточиться в ближайшие месяцы.

Так, особое внимание, как и прежде, будет приковано к социальной сфере. Все обязательства выполняются перед населением своевременно и в полном объеме, однако губернатор поставил задачу сделать социальную сферу еще дружелюбнее ко всем без исключения жителям края, включая и самую взрослую категорию населения.

На территории края сегодня проживают более 275 тысяч граждан в возрасте от 55 лет, поэтому необходимо создавать условия для их полноценного участия в жизни общества.

- Не должно быть ситуаций, когда пожилые люди остаются один на один со своими проблемами. Часто они просто не знают, как пройти необходимую реабилитацию, обратиться за помощью и содействием. Для этого в крае появится новый проект – «Социальный координатор», - заявил губернатор.

В рамках проекта помощники будут предоставлять всю необходимую информацию. Более того, также в сопровождении специалистов будут решаться возникающие вопросы разной сложности: от сбора необходимых документов до подачи заявок и получения обратной связи. Проект «Социальный координатор», по поручению Михаил Дегтярева, начнет свою работу уже в этом году.

Помимо социальной сферы, в ходе отчета были затронуты и вопросы экономики, развитие которой напрямую влияет на благополучие региона. С введением новых социальных выплат и мер поддержки, не уходят на задний план вопросы поддержки промышленности, повышения инвестиционной привлекательности и лоббирования на федеральном уровне интересов местного бизнеса, благодаря чему по итогам 2022 года основные экономические показатели пошли на повышение, пробив отметку в триллион рублей по общему объему ВРП края.

- В 2022 году началась реализация 26 новых инвестпроектов объемом 133 миллиарда рублей. Запущены ГОК на Кутынском месторождении в Тугуро-Чумиканском районе, завершается строительство ГОКа по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе. Строится порт Эльга, который будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Отдельно остановлюсь на проекте Тихоокеанской железной дороги - первой частной железной дороги в России протяженностью в 500 километров, - рассказал глава региона.

Важной для всей страны остается тема СВО, поэтому отчет Михаил Дегтярев завершил именно блоком вопросов, касающихся поддержки участников военных действий. Комплексная работа ведется правительством совместно с Законодательной думой по трем направлениям: обеспечение потребностей Вооруженных Сил страны, социальная поддержка участников СВО и их семей, а также работы по восстановлению города Дебальцево, подшефного Хабаровскому краю.

- Мы гордимся солдатами и офицерами Восточного военного округа, Росгвардии, специальных служб и нашими добровольцами! Они с честью исполняют свой долг, приближая торжество справедливости! – отметил Михаил Дегтярев.

В завершении выступления губернатор подчеркнул, что все задачи, поставленные перед регионом, удастся выполнить только общими усилиями краевого правительства, Законодательной Думы, органов местного самоуправления и гражданского общества.