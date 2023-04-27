Превратить заброшенный пруд в зону отдыха? Голосуйте - и мечты сбудутся!

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...Когда-то Бижбулякский пруд в одном из районов Башкирии был популярным местом отдыха для жителей. Летом там всегда было шумно, весело и многолюдно. Потом водоем забросили. Он обмелел, зарос и превратился в непривлекательное болотце.

Многие жители мечтали о том, чтобы вновь привести пруд в порядок. Ведь не у всех есть возможность куда-то специально поехать отдохнуть, погулять с детьми. И хорошо, когда что-то красивое есть рядом с домом. Да только кому нужен какой-то сельский пруд?

Так было, пока пруд не оказался у местных жителей лидером Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». В итоге водоем почистили, озеленили и облагородили территорию возле него. И пруд вновь стал местом отдыха и развлечений для жителей района.

Во многом это стало возможным благодаря волонтерам, которые помогали жителям принять участие в голосовании и сделать таким образом их желания и мечты не просто мечтами, которые обсуждаются на лавочке. Ведь для некоторых наших граждан, особенно немолодых и из небольших удаленных населенных пунктов, все эти интернет-технологии и онлайн-голосования - процессы, не всегда понятные.

В этом году с 15 апреля по 31 мая проходит очередное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Выбирать, что и где благоустроить, будут местные жители в 1,5 тысячи муниципальных образований. Это эффективная возможность, что еще чьи-то мечты о новом парке, где можно спокойно погулять с детьми, или красивой набережной, будут не только услышаны, но и реализованы в следующем году.

ОПРОСЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ - ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

С 2019 года у нас реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ. Одна из его целей - к 2030 году улучшить городскую среду в 1,5 раза.

Для этого в 2021 году был создан прямой механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды. Ежегодно в апреле и в мае проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Принять участие в нем просто, никуда даже ходить не надо. Голосование проводится на платформе za.gorodsreda.ru.

Там можно посмотреть объекты, которые предлагаются для вашего муниципалитета, - и выбрать тот из них, который лично вы считаете наиболее важным благоустроить в первую очередь.

Нынешнее Всероссийское голосование - уже третье по счету. Оно продлится до 31 мая. Сейчас мы выбираем объекты, работы по которым будут вестись в 2024 году. На голосование их выставлено порядка 5 тысяч. Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в самое ближайшее время.

А объекты, работы по которым уже идут сейчас, выбирались на прошлогоднем Всероссийском онлайн-голосовании. В прошлом году в нем приняли участие почти 11 миллионов россиян из 84 регионов. В самом первом Всероссийском голосовании, в 2021 году, участвовали 9,7 миллиона человек.

ТЯЖЕЛО С ИНЕТОМ? ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ

Хотя онлайн-голосование предполагает дистанционное участие, без оффлайн-помощи не обойтись. В 2022 году ход голосования во всех муниципалитетах сопровождали более 51 тысячи волонтеров.

Волонтеры помогают местным жителям определиться со своим голосом, информируют и консультируют по объектам, предлагают принять участие через специальное приложение у волонтеров.

Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ

Регистрация волонтеров, которые будут помогать проводить онлайн-голосование в 2023 году, продлится до окончания голосования. Зарегистрироваться несложно - это делается через портал dobro.ru. Понадобится пройти специальный онлайн-курс для волонтеров проекта - на сайте. В курсе несколько видеоуроков, из них вы узнаете о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», о роли волонтеров в реализации инициатив по благоустройству и о том, как эффективно взаимодействовать с гражданами во время голосования.

Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет. Как следует из данных самого портала dobro.ru, на 11 апреля заявки подали уже более 43 тысяч желающих.

ВСТРЕЧА В ПАРКЕ

Наталия - волонтер из Липецкой области.

Она уже два года принимает участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так она делилась своими впечатлениями о голосовании:

- Для меня это большая ответственность и возможность помочь жителям выразить свое мнение и влиять на развитие нашей территории. Каждый день я провожу голосования в парках, торговых центрах, чтобы вовлечь граждан в процесс. Мне очень нравится получать обратную связь и поддержку неравнодушных людей, - рассказывала волонтер.

Особенно Наталии запомнилось знакомство с маленькой любознательной девочкой в местном Парке Победы.

- Она задавала мне так много вопросов, что ее родители тоже заинтересовались и решили проголосовать. Эти моменты заставляют меня осознавать, насколько важно наше участие в проекте для нашего города и его жителей, - поделилась Наталия.

Фото: clck.ru

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Благоустраиваем Париж

Волонтерский отряд «Будущее за нами» Парижского сельского поселения Нагайбакского района (да-да, есть у нас в России свой Париж в Челябинской области) помогал местным жителям принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании. Волонтеры каждый день встречали сельчан в общественных местах в своем поселке. Благодаря им весь район узнал, какие объекты представлены, и что проголосовать совсем несложно. И многие неравнодушные люди в итоге оказались вовлечены в голосование.

ДОСЛОВНО

«По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысячи общественных пространств и 32,8 тысячи дворов.

Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование - в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ.