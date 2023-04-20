Осудивший спецоперацию Александр Ревва стал втрое больше зарабатывать на россиянах

Александр Ревва заработал 40 миллионов на своих песнях Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Карьера Александра Реввы в России окончена": такими заголовками СМИ запестрели пару недель назад, когда гастроли комика и по совместительству певца отменили сначала в Краснодаре, а затем и в двух столицах. Но оказалось, эти выводы далеки от действительности.

Так, на днях Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, засветился на вечеринке в честь предстоящей премии РУ ТВ вместе с Николаем Басковым, Люсей Чеботиной, Дмитрием Маликовым и другими артистами. Не исключено, что шоумен появится и в числе номинантов, и даже в числе победителей премии. А значит, говорить о крахе карьеры пока рано.

Кроме того, как выяснил сайт KP.RU, несмотря на отмену концертов, артист продолжает зарабатывать дай бог каждому, а за прошедший год он даже утроил свои доходы. Так, фирма "Войс Медиа Продакшн", которая занимается выпуском и ротацией незамысловатых хитов Артура Пирожкова в России, в 2022 году заработала 42 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 40 миллионов. Для сравнения: годом ранее эти финансовые показатели были 18 и 12 миллионов соответственно. Таким образом, чистая прибыль Реввы только в рамках одной компании возросла почти в 3,5 раза. И высказавшийся против страны певец продолжает набивать карманы деньгами россиян.

Напомним, в прошлом году Александр Ревва, который родился и вырос в Донецке, публично осудил спецоперацию, а вскоре вместе с семьей без лишнего шума перебрался в Испанию. В Россию шоумен вернулся, лишь когда его отъезд предали огласке, и принялся публично опровергать эмиграцию. Впрочем, судя по отмененным шоу, публика Ревве-Пирожкову так и не поверила: поддержать артиста рублём люди не готовы.