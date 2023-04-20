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20 апреля 2023 9:46

Осудивший спецоперацию Александр Ревва стал втрое больше зарабатывать на россиянах

Александр Ревва заработал 40 миллионов на своих песнях
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Александр Ревва заработал 40 миллионов на своих песнях

Александр Ревва заработал 40 миллионов на своих песнях

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Карьера Александра Реввы в России окончена": такими заголовками СМИ запестрели пару недель назад, когда гастроли комика и по совместительству певца отменили сначала в Краснодаре, а затем и в двух столицах. Но оказалось, эти выводы далеки от действительности.

Так, на днях Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, засветился на вечеринке в честь предстоящей премии РУ ТВ вместе с Николаем Басковым, Люсей Чеботиной, Дмитрием Маликовым и другими артистами. Не исключено, что шоумен появится и в числе номинантов, и даже в числе победителей премии. А значит, говорить о крахе карьеры пока рано.

Кроме того, как выяснил сайт KP.RU, несмотря на отмену концертов, артист продолжает зарабатывать дай бог каждому, а за прошедший год он даже утроил свои доходы. Так, фирма "Войс Медиа Продакшн", которая занимается выпуском и ротацией незамысловатых хитов Артура Пирожкова в России, в 2022 году заработала 42 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 40 миллионов. Для сравнения: годом ранее эти финансовые показатели были 18 и 12 миллионов соответственно. Таким образом, чистая прибыль Реввы только в рамках одной компании возросла почти в 3,5 раза. И высказавшийся против страны певец продолжает набивать карманы деньгами россиян.

Напомним, в прошлом году Александр Ревва, который родился и вырос в Донецке, публично осудил спецоперацию, а вскоре вместе с семьей без лишнего шума перебрался в Испанию. В Россию шоумен вернулся, лишь когда его отъезд предали огласке, и принялся публично опровергать эмиграцию. Впрочем, судя по отмененным шоу, публика Ревве-Пирожкову так и не поверила: поддержать артиста рублём люди не готовы.

Шоу-бизнесЗвезды: деньги